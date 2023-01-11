Медпомощь в полном объёме

За медицинской помощью обращаются все, даже те, кто считает себя абсолютно здоровым. Поэтому государством внедрена система обязательного социального медицинского страхования (далее – ОСМС).

Участниками системы обязательного социального медицинского страхования становятся все граждане Казахстана, а также кандасы, иностранные граждане и члены их семей, постоянно проживающие на территории Казахстана.

Каждый участник системы ОСМС может получать доступ к необходимому ему объёму медицинской и лекарственной помощи, не зависящему от суммы его взноса – пакет обязательного медицинского страхования для всех одинаков.

О том, какие возможности предоставляет жителям областного центра обязательное медстрахование, рассказала врач общей практики поликлиники № 1 города Усть-Каменогорска Гульмира Мирхат.

– Когда пациент приходит на приём к врачу общей практики, вся информация о состоянии его здоровья отображается в информационной базе, в том числе и статус медицинского страхования. Случается, что этот статус отсутствует, то есть человек не застрахован в системе. Конечно, медик обязательно проведёт осмотр и сделает назначение, так как приём участкового врача входит в гарантированный объём бесплатной медицинской помощи (ГОБМП). Но направить заболевшего, не имеющего статуса застрахованного, сдать анализы, пройти обследование либо на приём к узкому специалисту уже не сможет, так как система блокирует дальнейшие действия врача. Из-за этого медики сталкиваются с недопониманием, возникают жалобы пациентов на их бездействие, – отмечает Гульмира Мирхат.

Право на консультацию и диагностику у узкого специалиста в рамках ГОБМП имеют пациенты с социально значимыми заболеваниями, такими как туберкулёз, ВИЧ, хронические вирусные гепатиты и цирроз печени, злокачественные новообразования, сахарный диабет, психические расстройства, ДЦП и другими. Также получить медицинскую помощь могут пациенты в остром состоянии или получившие травмы.

Имеющие статус застрахованности в системе ОСМС получают расширенный доступ к медицинской помощи. Это – профилактические медицинские осмотры; приём и консультации врачей узкого профиля по направлению участкового врача; динамическое наблюдение профильными специалистами лиц с хроническими заболеваниями; оказание стоматологической помощи в экстренной и плановой форме отдельным категориям населения.

Застрахованным гражданам также доступны диагностические услуги, в том числе лабораторная диагностика (УЗИ, рентген, КТ, МРТ); специализированная помощь, в том числе высокотехнологичная, стационарная медицинская, медицинская реабилитация.

Кроме того, при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях пациенты обеспечиваются всеми необходимыми лекарственными средствами.

– В случае если пациент никогда не оплачивал страховые взносы, ему выгоднее внести их за 12 месяцев вперёд, чтобы не оплачивать весь предыдущий год. Взносы вносят отдельно за каждый месяц, чтобы система могла их корректно считать, – пояснила врач.

Бахыт Сарсембаева