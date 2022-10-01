Проверь свои данные

Центральная избирательная комиссия опубликовала обращение к казахстанцам, чтобы они заранее удостоверились, что смогут реализовать своё конституционное право и принять участие в выборах.

Основой этого является включение в список избирателей, которые составляются акиматами по месту их жительства или нахождения. Поэтому каждый, кто будет в отъезде в день голосования, то есть 20 ноября, не позднее чем за месяц до этого, то есть до 20 октября, вправе подать заявление в соответствующий акимат и зарегистрироваться на избирательном участке по месту своего фактического нахождения.

С 4 ноября казахстанцы могут проверить данные о себе в списке избирателей на своём участке через сайт или сall-центр акимата.

Всего, по последним данным ЦИК, в Реестр избирателей РК включены 11 827 277 человек.

В ЦИК сообщили, что государство гарантирует кандидатам в Президенты равное выделение средств для выступления со своими программами в СМИ: 15 минут на телевидении; 10 минут на радио; публикация в периодических печатных или сетевых изданиях двух статей не более 0,1 печатного листа.

Кроме того, из средств республиканского бюджета также покрываются расходы кандидатов на проведение публичных предвыборных мероприятий; выпуск агитационных материалов; транспортные расходы.

Всего каждый кандидат в Президенты Республики Казахстан может потратить из бюджета 10 312 600 тенге.

Что касается избирательного фонда кандидата в Президенты, то он образуется из двух источников. Это собственные средства кандидата или выделенные выдвинувшим его республиканским общественным объединением, общая сумма которых не должна превышать 720 миллионов тенге. А также добровольные пожертвования граждан и организаций РК, общая сумма которых не должна превышать 900 миллионов тенге.

Айгуль Биданова