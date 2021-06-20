Простых операций не бывает

Хотя и говорят, что незаменимых нет, но без этого человека многие курчумцы не представляют себе работу районной больницы.

Всё дело в таком необходимом для людей ощущении некоей защищённости и уверенности в обязательном спасении, если окажешься в больничной палате, на хирургическом столе. Смятение и страх перед болезнью, предстоящей операцией обязательно отступят, если рядом хирург Зада Бокейханович Шапатов.

38 лет безупречной работы в медицине. Из них 34 года – в Курчумской центральной районной больнице. 20 лет заведования хирургическим отделением, высшая категория квалификации хирурга, бессчётное число сделанных операций – это всё о нём.

Родился и вырос Зада Бокейханович в небольшом селе Топтерек Курчумского района. После восьмилетки в родном селе окончил среднюю школу № 3 в Курчуме. Затем, как и многие сверстники, работал в сельском хозяйстве, после поступил в Семипалатинский медицинский институт. Выбрал профессию хирурга, предъявляющую к человеку, связавшему с ней судьбу, особые требования.

Как выяснилось, свою первую операцию Зада Шапатов провёл будучи ещё студентом шестого курса мединститута. На операционный стол попал молодой парень, которому необходимо было удалить аппендицит. Как сейчас помнит волнение, когда скальпель оказался в его собственных руках… Всё было серьёзно, без права на ошибку. Рядом находился опытный врач-хирург, под руководством которого и проходила операция, но первая есть первая. После того, как она благополучно завершилась, приходил в себя, прокручивал в памяти каждое пережитое мгновение.

Потом последовали другие операции. Сколько их было, не припомнить. Нашему герою приходится вставать к хирургическому столу и оперировать каждый день. Волнение? По мнению профессионала своего дела, его невозможно вытравить до конца. Да и не нужно. Это естественная реакция, чувство, которое заставляет максимально мобилизоваться, собрать в кулак волю и работать.

– Любая операция – это риск, – говорит Зада Бокейханович. – Ведь ошибка, даже малая, может стоить человеческой жизни. Кроме того, делить операции на сложные и простые – это большое заблуждение. Потому что простых операций не бывает: любая – это спор, поединок, в котором главная награда – здоровье и жизнь человека.

…Продолжаем диалог с нашим героем. Какая из всех операций запомнилась больше всего? После мгновения раздумья собеседник ответил, что это было в 1994 году. Тогда в горах при тушении пожара автомашина с молодыми солдатами на борту попала в страшную аварию. Последствия были тяжелейшими: ребята получили увечья внутренних органов, переломы и т. д. Их привезли в Курчумскую ЦРБ, отделения реанимации и хирургии, где люди в белых халатах вступили в поединок со смертью, чтобы спасти молодые жизни. Оперировал Зада Шапатов, и к его операционному столу были прикованы все взоры. Это была самая трудная и долгая в его профессиональной жизни ночь: операция длилась с 8 вечера до 8 утра, то есть 12 часов. Столько же молодых ребят прошли за это время через операционный стол: восемь – с поражением внутренних органов и четверо – с переломами и различными травмами.

Существует ли специфика работы у хирурга в сельской местности? Конечно, существует. Она в том, что на селе хирург обязан иметь широкий профиль, быть универсалом. Потому что здесь нет узких специалистов, к которым можно отослать пациента. Всё сходится на одной, порой единственной, фигуре местного хирурга, который и есть надежда больного. Нет никакого права обмануть эту надежду.

– Работать приходится с пациентами, имеющими разные диагнозы, – говорит собеседник. – В том числе с неврологическими и нейрозаболеваниями, нуждающимися в ортопедической помощи, с онкологией… Кого-то приходится направлять в областные клиники, других – оперировать на месте. Наша специфика ещё и в том, что в любой час суток нужно быть готовым к экстренному вызову. И от твоего профессионализма будет зависеть чья-то жизнь.

Много раз приходилось видеть нашего героя, стремительно направляющегося по больничному коридору к операционной. На этом пути он успевает ответить на сыплющиеся со всех сторон приветствия и благодарности. Кажется, на просторах Курчумского района не осталось ни одного жителя (всё-таки 34 года за операционным столом), кто не хотел бы выразить Шапатову благодарность. При этом Зада Бокейханович далёк от «звёздности» и остаётся простым в общении с людьми, доброжелательным.

Этому человеку заслуженно присвоено звание почётного гражданина Курчумского района, вручена медаль «Шапагат», присвоено звание «Отличник здравоохранения Республики Казахстан», имеются также юбилейные медали. Регалии свои он особо не считает: не ради наград трудится. Для него главным остаётся ежедневная борьба за жизни и здоровье людей.

Рысбек Жантыкеев

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Курчумский район