Прошлое не подлежит забвению

В Восточно-Казахстанской области почтили память жертв политических репрессий.

В последний день весны, 31 мая, в Казахстане отмечается День памяти жертв политических репрессий и голода. Он посвящён невинно пострадавшим в эпоху тоталитарного режима от убийств, лагерей, депортации.

«Всего за годы репрессий в Казахстане арестовано более ста тысяч человек, 25 тысяч из них были расстреляны. В том числе лидеры движения «Алаш орда»: Алихан Букейханов, Ахмет Байтурсынов, Шакарим Кудайбердиев, Жусыпбек Аймауытов, Мыржакып Дулатов, Магжан Жумабаев. Казахская интеллигенция, алашординцы сделали первый и очень важный шаг в сторону суверенитета, образования государственности. В годы сталинских репрессий наша страна понесла колоссальные потери. Ведь только по делу «Алаш орда» было репрессировано 4297 человек, из них 2062 расстреляно», – написал на своей официальной странице в Facebook аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов.

В честь Дня памяти в Доме дружбы – центре общественного согласия ВКО в онлайн-формате прошёл круглый стол «Мәңгілікмұң, шерлішемен!». Участие в мероприятии приняли представители различных этнокультурных объединений – потомки репрессированных. Они поделились трагическими историями насильственного переселения своих родных и выразили слова благодарности казахскому народу, который с теплом принял их на своей земле. Время показало, что трудности сплотили казахстанский народ, а многонациональность стала его преимуществом.

– 31 мая – эта дата имеет особый смысл для Казахстана, – отметил руководитель Дома дружбы – центра общественного согласия Восточно-Казахстанской области Алмаз Нургалиев. – История сложилась так, что наша республика стала местом депортации для нескольких этносов. В результате жестокой политики по выявлению врагов народа пострадали многие. Среди репрессированных были представители казахской элиты, видные деятели науки, культуры, политики. Пройдя через тяжелейшие испытания, наш народ укрепился духом, стал сильнее в своём единстве и солидарности. Сегодня мы собрались, чтобы почтить память, отдать заслуженную дань уважения представителям старшего поколения, ставших безвинными жертвами тоталитарного режима. Об их горьком опыте должны знать дети и внуки.

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Сотрудники и студенты Казахского инновационного гуманитарно-юридического университета в Семее возложили цветы к памятнику Алихану Букейханову.

Ранее сотрудники вуза организовали акцию по посадке цветов в клумбы возле памятника лидеру партии «Алаш».

– Сотрудники и студенты университета возложили цветы к памятнику Алихану Букейханову. По желанию студентов, по решению учредителей вуза в будущем наш университет будет носить имя Алихана Букейханова. Радует, что один из основателей движения «Алаш» служит примером для сегодняшней молодёжи, – сказал проректор по воспитательной работе и социальным вопросам КазГЮИУ Айрат Базенов.

Мероприятие продолжилось в стенах университета. Состоялась презентация портрета Алихана Букейханова, сложенного из кубиков Рубика членами Федерации спидкубинга Казахстана и молодёжного клуба MegaCube по инициативе вуза.

– В первую очередь создаётся компьютерная модель, которая разбивается на 12 кубиков. Для создания портрета нам понадобились три тысячи кубиков Рубика. Это работа не одного человека, в команде нас было шестеро. В результате мы создали портретную панель дневного и ночного видения высотой 3,5 метра и шириной 2,7 метра. В университете эту работу можно будет увидеть в течение месяца, – рассказал спидкубер Алихан Ертурсын.

День памяти жертв политических репрессий и голода продолжился за круглым столом на тему «Алихан Букейханов и политические репрессии: новые взгляды и новые идеи».

Александра Исаева, Флора Левина

Фото из открытых источников