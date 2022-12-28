Проникновенные мелодии народных инструментов

В Восточно-Казахстанской областной библиотеке имени А. С. Пушкина презентовали книгу «Бақыт пен уақыт» народного ремесленника, мастера по изготовлению музыкальных инструментов Бакыта Кеншиликулы.

Подробная статья о творчестве Бакыта Кеншиликулы была опубликована в «Рудном Алтае» в 2020 году. Несмотря на самый разгар пандемии, тогда удалось связаться с мастером по телефону и узнать обо всех тонкостях его работы.

С 1995 года Бакыт Кеншиликулы проживает в Усть-Каменогорске. С того же времени начал заниматься изготовлением музыкальных инструментов. И не покладая рук совершенствует своё мастерство. Он известен как искусный мастер не только в Восточном Казахстане, но и на республиканском уровне. На его инструментах с удовольствием играют преподаватели, студенты музыкальных учебных заведений и музыканты оркестров из разных регионов страны.

– Начинал с сувениров из дерева, потом стал изготавливать домбры, – рассказал в том интервью Бакыт Кеншиликулы. – Поначалу только из интереса. Потом увлёкся. По сути, это уникальный инструмент. На домбре можно исполнять даже мировую классику, произведения профессиональных зарубежных композиторов. Вместе с тем, она способна искусно передать исконно казахские мотивы. Интересно, что инструмент, изготовленный для исполнителя кюев, музыканта оркестра, поэта-импровизатора, будет звучать по-разному.

На счету мастера внушительное количество уникальных творений, созданных за долгие годы работы. Ему принадлежит авторство более 1500 домбр разных видов. Также он владеет искусством изготовления народных музыкальных инструментов – кыл-кобыз, нар-кобыз, прима-кобыз, сыбызгы, дангыра, дауылпаз и других.

– Это ремесло – благородное наследие нашего народа, передаваемое из поколения в поколение. Бакыт Кеншиликулы изготавливает из дерева национальные инструменты. Не каждому дано создавать из дорогой и твёрдой древесины инструмент, суметь придать ему красоту и звучание, – отмечают сотрудники областной библиотеки им. А. С. Пушкина. – Домбра Бакыт ага звучит в руках таких известных людей, как исполнитель кюев Жангали Жузбаев, акыны Серик Кусанбаев, Абаш Какенов, популярные певцы Торегали Тореали, Мейрамбек Беспаев.

В работе ремесленник использует граб, клён, явор, палисандр, бук. Также пригождаются ель, дуб, берёза, сосна. В его коллекции есть и уникальная домбра из тропического дерева эбен, на изготовление которой ушло около 280 часов.

Ещё одним любимым занятием Б. Кеншиликулы является изготовление сувениров. Его сувенирные работы есть у жителей Германии, Китая, Турции, США и других стран. В 2013 году изделие умельца под названием «Қобыз» стало украшением музея программы «Поле чудес».

– Изготовление сувениров идёт от сердца. Я сам даю им названия. Связываю всё с жизнью. Например, есть сувенир «Судьба». Я создал уникальные сувениры: «Ана мен бала», «Көкбөрі», «Жан домбыра», «Сыр домбыра», «Айбын», «Биші қайың», «Ана толғауы», – говорит мастер.

Добавим, талантливый автор занимал призовые места на конкурсе «Шебер» в Алматы, на фестивале «Ел іші – өнер кеніші» в столице. Кроме того, он становился дипломантом республиканских конкурсов «Үкілі домбыра» и «Аңыз домбыра», победителем конкурса-выставки сувениров акима Восточно-Казахстанской области. В 2021 году его наградили нагрудным знаком «Мәдениет саласының үздігі» Министерства культуры и спорта РК.

Недавно в Восточно-Казахстанской областной библиотеке имени А. С. Пушкина прошла презентация книги Бакыта Кеншиликулы под названием «Бақыт пен уақыт». На знаковом мероприятии собрались работники культуры области. В том числе музыканты и исполнители, которые виртуозно играли на музыкальных инструментах, созданных виновником этого события.

– Альбом-книга «Бақыт пен уақыт» содержит подробные сведения о работах нашего земляка, о самом процессе изготовления инструментов. Альбом будет интересен как для работников музеев, учреждений культуры, так и для широкого круга читателей, – отметили библиотекари.

Гульжан Естаева

Фото ВКО библиотеки им. А. С. Пушкина