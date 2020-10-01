Промежуточные итоги 

Семей посетили депутаты Сената Парламента РК.

В ходе рабочей поездки делегация ознакомилась с деятельностью и достижениями НАО «Медицинский университет Семей». Депутатам продемонстрировали возможности Центра обслуживания сотрудников и обучающихся. В библиотеке университета представили новую подборку изданий, которой пополнился книжный фонд в рамках проекта «Новое гуманитарное знание. 100 новых учебников на казахском языке». Кроме того гости посетили студию аудиовидеозаписи, где создаётся образовательный контент для студентов. Также сенаторы побывали в музее Героя Советского Союза Маншук Маметовой и Музее Мира, хранящем историю Семипалатинского ядерного полигона. Вызвала интерес и работа кафедр симуляционных технологий, анатомии, а также топографической и клинической анатомии имени проф. Н. А. Хлопова в условиях дистанционного образования.

В средней школе № 3, которая активно работает в экологическом направлении, сенаторов ознакомили с экологическими инициативами и рассказали об организации учебного процесса в дистанционном режиме.

После члены Комитета по вопросам образования, здравоохранения, труда, культуры и спорта Сената Парламента РК посетили микрорайон Карагайлы, где ознакомились с ходом застройки, побывали в многопрофильном культурно-спортивном комплексе. В этот же день делегация посетила педагогический колледж имени М. Ауэзова и парковую зону острова Бейбітшілік.

Депутат Сената Парламента Мурат Бактиярулы отметил положительную динамику развития города.

– Мы ознакомились с работой ряда учреждений здравоохранения и образования. Проблемы есть, особенно в сфере здравоохранения. Причина тому – нехватка специалистов. Все эти моменты будут обговариваться с министром, встреча запланирована на 30 октября. В целом, город развивается, и это не может не радовать, – заключил он.

Следующим пунктом в расписании рабочей поездки стало посещение родины Абая – Сырт-Каскабулака. Также члены делегации побывали в Акшокы и Жидебае, где ознакомились с работой музея Кунанбая Оскенбайулы, мемориального комплекса «Абай-Шакарим».

В Карауыле сенаторы также побывали у памятника Абаю и возложили цветы в память о нашем великом земляке. Ознакомились в ходе визита депутаты и с социальными объектами села. В частности, посетили новую школу и строящиеся дома для многодетных семей.

– Цель нашего визита – ознакомиться с ходом реализации Послания Президента Республики Казахстан, – заключил депутат Сената Парламента РК Мурат Бактиярулы. – Хочется отметить, что все проекты в рамках «Дорожной карты занятости» выполняются хорошо, регион развивается.

Мария Щетинина

Семей