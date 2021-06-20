Профессию подсказало сердце

«Если бы второй раз родилась, снова выбрала бы профессию врача», – отмечает акушер-гинеколог консультативно-диагностического отделения Межрайонной больницы района Алтай Анар Карменова.

Не передать словами, какую радость и трепет испытывают родители при появлении на свет долгожданного малыша. Помогает в этом таинстве именно врач акушер-гинеколог. Причём с момента планирования беременности и до самого рождения.

Но не все знают, сколько сил и труда прикладывают врачи, чтобы беременность и роды прошли без осложнений. Без преувеличения можно сказать, что акушер-гинеколог – это одновременно сложная и благородная профессия, ведь на его плечах лежит ответственность за жизнь и здоровье двоих пациентов – матери и ребёнка. Поэтому её выбирают по зову души и велению сердца. По словам героини нашего повествования, будь у неё возможность родиться ещё раз, она снова бы стала врачом. Услышав такие слова, понимаешь, что для Анар Карменовой это не просто профессия. Это призвание, которому, к слову, она верна уже 32 года…

Как признаётся акушер-гинеколог, она с детства мечтала лечить людей. Когда пришло время поступать в вуз – не было ни единой толики сомнений в выборе жизненного пути.

– Я училась ещё в 4–5 классе, а сестра моей подруги в медицинском институте получала специальность «акушер-гинеколог», – рассказала Анар Смагуловна. – С того момента я определилась, каким именно врачом хочу стать.

Чтобы осуществить задуманное, она поступила в Семипалатинский медицинский институт (ныне – НАО «Медицинский университет Семей») на лечебное дело, а затем окончила интернатуру по акушерству и гинекологии. Будучи специалистом, Анар Карменова продолжила повышать свои профессиональные навыки. «Неотложные состояния в акушерстве и гинекологии», «Эффективный перинатальный уход», «Актуальные вопросы в акушерстве и гинекологии и организация акушерско-гинекологической службы», «Беременность высокого риска» – это лишь часть курсов и семинаров, которые прошла наша героиня. Помимо этого, она неоднократно была делегатом на международных конференциях и съездах акушеров-гинекологов.

Сейчас Анар Карменова трудится акушером-гинекологом консультативно-диагностического отделения Межрайонной больницы района Алтай, является заведующей гинекологическим отделением поликлиники, районным акушером-гинекологом. Три раза защитила высшую категорию, а с прошлого года ей присвоили её бессрочно.

– Рабочий день начинается с 6:30, – рассказала Анар Смагуловна. – Ежедневно собираю данные по беременным и послеродовым, заболевшим ОРВИ или коронавирусной инфекцией и передаю их главному врачу. С восьми утра принимаю беременных с риском и гинекологических больных. Затем проходят консилиумы в стационаре и в поликлинике по беременным с патологиями, семинарские занятия с акушерками, операции, дежурства по графику…

На практике бывают случаи, когда действовать нужно быстро. От решения, которое примет акушер-гинеколог, зависит судьба мамы и малыша. У Анар Карменовой за долгие годы работы такие ситуации случались не раз. Однажды ради спасения жизни пациентки пришлось экстренно отправляться в другой район. К счастью, операция под руководством опытного врача прошла успешно.

Много бессонных ночей, внеплановых дежурств и сложнейших операций было у Анар Карменовой. Но, как она признаётся, это всё меркнет в тот момент, когда на свет появляется малыш. Эмоции переполняют, сопричастность к рождению новой жизни, пожалуй, это высшая из всех наград. К слову, сама Анар Смагуловна вырастила прекрасного сына и сейчас занимается воспитанием внучки.

Александра Исаева

Фото из архива Анар Карменовой

Район Алтай