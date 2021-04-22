Продолжится ремонт дорог

Дорожные проблемы актуальны для Аягозского района так же, как для всего региона. За годы независимости в результате последовательной работы стали возможны многие положительные изменения в этой сфере.

Аягозский район располагает самой протяжённой сетью автомобильных дорог, состоящей из 1160,7 километра. В том числе 250 км – областного, 500 – республиканского, а все остальные – районного значения.

К примеру, в прошлом году проведены ремонтные работы на дорогах республиканского значения на площади 28373 квадратных метра.

В Аягозе есть микрорайон, который носит название «За линией». Три года назад при возникновении чрезвычайной ситуации из-за подъёма уровня воды в реке Киши Аягоз был смыт пешеходный мост через водоём. Сегодня по району построено и введено в эксплуатацию одиннадцать мостов. В том числе, что касается города Аягоза, через вышеупомянутую речку Киши Аягоз – пять мостов, а в сельском округе Мамырсу возведено шесть автомобильных мостов.

В целом по району на проведение дорожно-ремонтных работ в 2020 году было выделено 1600,0 млн тенге. В том числе из республиканского бюджета 606,0 млн тенге, из областного – 580,0 млн тенге, из местного – 414,0 млн тенге.

По сравнению с 2019 годом общая сумма средств, выделенных на эту сферу, увеличилась на 457,0 млн тенге. В прошлом году тоже были направлены значительные средства и выполнен солидный объём работ.

В частности, произведён дорожный ремонт на 11 улицах. На четырёх улицах проведены текущие ремонтные работы, а на одиннадцати – уложен асфальт.

Также в рамках меморандума на двух улицах завершена укладка асфальта, ещё на семи улицах произведена подсыпка дорожного полотна соответствующим материалом.

Кроме того, проведены текущий и средний ремонт дорог на улицах Актогайского и Косагашского сельского округов на общую сумму 126 млн тенге.

Конечно, подобная работа найдёт своё продолжение и в нынешнем году. В частности, в городе Аягозе запланировано проведение среднего ремонта на 12 улицах. Это улицы Жана коше, Терешковой, Кошкарбаева, Жунисова, Жолдасова, Кудерина, Маяковского, Нугыманова, Аккожа би, Габбасова, Молдагуловой. Также проведут средний ремонт на перекрёстках в седьмом квартале.

Вместе с тем будет произведена подсыпка дорог на улицах имени Шайханкари, Байшашева, Адильбаева, Амангельды, Болашак, Сергазина. Одним словом, можно быть уверенными, что в плане ремонта дорог Аягозский район сохранит высокие темпы работ.

– Общеизвестной является истина о том, что дороги относятся к особо важным коммуникациям, необходимым для транспортного сообщения, – говорит заместитель акима Аягозского района Медет Мырзакешов. – Поэтому за ремонтом дорог в районе надо ежедневно следить, содержать их в надлежащем виде. Это одна из наших главных обязанностей. Одним из важных инструментов развития местной экономики является дорожная инфраструктура, учитывая географическое расположение района. Поэтому перед районным акиматом стоит задача ускоренного развития дорожного хозяйства. Только в этом году работникам отрасли предстоит немало работы по ремонту полотна, укладке асфальта. Необходимые средства уже выделены.

Берикхан Тайжигит

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Аягозский район