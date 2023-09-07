Пробный запуск

Два котла на Риддер ТЭЦ запустят в работу.

Совсем скоро, на следующей неделе на АО «Риддер ТЭЦ» будут проведены пусконаладочные работы на котлах среднего давления №1 и №2.

– Эти котлы будут заполнены водой, затем пройдёт процесс опрессовки. Наверняка возникнут течи, их надо будет устранить, а потом снова под давлением подать воду, – пояснил аким города Риддера Даулет Батырбаев. – Такие работы нужно выполнить для того, чтобы в отопительный сезон не было остановок.

Это первая часть пусконаладочных работ, дальше будет восстановлена кладка шамотным кирпичом, после произведут розжиг.

– Именно на этом этапе будет выбираться оптимальный режим работы пароподогревателей, воздухоподогревателей, дутьевых механизмов и т.д., – сообщил аким Риддера.

Напомним, в своём Послании народу Казахстана «Экономический курс Справедливого Казахстана» Президент РК Касым-Жомарт Токаев отметил, что вся отрасль теплоэнергетики, электроэнергетики находится в некой стагнации, когда нужно наращивать потенциал. Эти работы уже ведутся на теплоисточнике, в том числе – реконструкция и ремонт всех шести котлов.

– Хочу добавить, что у нас действительно есть дефицит кадров, так как за последние десятилетия предприятие покинуло очень много профессионалов, – подчеркнул Даулет Батырбаев. – Отчасти, всё, с чем мы столкнулись, произошло из-за того, что не хватало квалифицированных специалистов. Режимы не соблюдались, и всё это одно за другим привело к выходу оборудования из строя.

Аким Риддера заверил, что работа по восполнению дефицита квалифицированных кадров ведётся и будет продолжена. Решить эту проблему планируют за счёт увеличения заработной платы, улучшения соцпакета, а также создания новых ученических мест на востребованные специальности в средних и высших учебных заведениях.

Меруерт Бахтиярова