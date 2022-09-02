Призвание по звёздам

В производстве судьи одновременно бывает несколько десятков дел различной категории. Чтобы вынести справедливое решение, каждое из них необходимо изучить досконально. Ошибок здесь быть не должно.

Тонкости судебного ремесла хорошо знают специалисты, которые отдали этой профессии не один десяток лет. Как они отмечают, чтобы стать судьёй – мало иметь только хорошее образование. Это очень сложная работа, подходящая не всем. Важно иметь хорошее здоровье и психику, быть эмоционально стабильным, принципиальным и честным, уметь выслушать чужое мнение, всегда оставаться внимательным, толерантным, объективным и интеллигентным.

Судья Риддерского городского суда Жанна Кушнирук проработала здесь около 20 лет. Решение встать на юридическую стезю она приняла, ещё будучи школьницей.

Жанна Кушнирук родилась в Риддере. А дальше, по её словам, всё, как у Гайдая – пионерка, комсомолка, активистка, секретарь школьной комсомольской организации.

– В 7-8 классе хотела стать прокурором, – вспоминает она. – Школу окончила с золотой медалью. Затем два года проработала в Лениногорском народном суде секретарём судебного заседания и судебным исполнителем.

В 1987 году Жанна поступила в Казахский государственный университет на юридический факультет. Окончила вуз с красным дипломом. Тогда ей предлагали научную работу на кафедре гражданского права. Но она отказалась, так как чувствовала себя больше практиком, нежели теоретиком. Вернулась в свой родной город, пошла в адвокатуру.

Проработала 11 лет, были оправдательные приговоры. В студенческие годы Жанна даже не предполагала, что когда-нибудь примерит судейскую мантию. Были определённые семейные трудности, осталась одна с ребёнком. Требовалась материальная стабильность, поэтому в 2003 году она пришла в суд.

– Уже работая судьёй, поняла, что это моё призвание – и по звёздам, и по жизни, – убеждена наша собеседница. – С 2007 года специализируюсь на гражданских делах.

По рассказу Жанны Кушнирук, есть дела простые и более сложные. Как правило, более простые – брачно-семейные споры (разводы, алименты, раздел имущества), споры о наследстве. Более сложные – земельные, споры о праве собственности на имущество, о защите чести и достоинства, о защите прав потребителей. Сложность зависит не только от категории спора, но ещё и от морально-психологической стороны дела. Например, когда решаешь, с кем из родителей должен остаться ребёнок после расторжения брака, или вопрос о лишении родительских прав, об отстранении от наследования недостойного наследника.

Судья считает, что при рассмотрении гражданских дел решается судьба спорящего человека. Они преимущественно вытекают из материальных отношений, а это, по её мнению, не самая главная жизненная ценность. При рассмотрении гражданских дел для Жанны Кушнирук главное – отключить все эмоции, симпатии-антипатии к любой из сторон, которые, безусловно, возникают, и решить спор максимально объективно. Это нарабатывается с опытом.

– А вот при рассмотрении уголовных дел чрезвычайно важно понимать, что ты не Бог, но в то же время именем закона решаешь судьбу человека, – делится Жанна Кушнирук. – Простого и надеющегося человека. По уголовным делам для меня всегда самым сложным было назначение наказания. Сложным не юридически, а психологически. Старалась назначить минимум или ближе к минимуму. Возможно, это ещё адвокатский менталитет срабатывал. От нравственных переживаний спасла специализация на гражданские дела. Я ещё с университета цивилист.

Отвечая на резонный вопрос о том, почему 19 лет проработала в суде первой инстанции, в одном городе, без продвижения выше, Жанна Максимовна приводит меткую фразу одного из своих коллег – «Жизнь даётся один раз, и прожить её нужно в Риддере».

– Люблю свой город, его горы, активный отдых, – подчёркивает она. – Зимой лыжи, летом велосипед. Жизнь в своём доме, в окружении домашних животных, не сравнима ни с чем.

Ерик Абитов

Риддер