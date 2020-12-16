Приятные хлопоты 

Ключи от квартир стали долгожданным подарком для многодетных семей Глубоковского района.

В преддверии Дня независимости Республики Казахстан 12 многодетных семей получили ключи от квартир в новом 60-квартирном доме в посёлке Глубокое.

– Мне очень приятно накануне главного праздника вручать вам ключи. Хочу сказать, что каждая многодетная семья и многодетная мама – это достояние нашей страны. Желаю самого главного – крепкого здоровья и благополучия! Пусть в новом доме царят счастье и изобилие, а также желаю, чтобы ваше жильё было наполнено радостью и детским смехом, – пожелал новосёлам аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов.

Многодетная мать Айнур Жомартова сразу осмотрела свой новый дом. Просторный коридор, большие светлые комнаты – здесь хватит места всем. Осталось завезти мебель и бытовую технику.

– По инициативе Елбасы Нурсултана Назарбаева и Главы государства Касым-Жомарта Токаева нам предоставили жильё, для меня это большая честь. От имени всех многодетных матерей хочу поблагодарить за возможность воспитывать детей в комфортных условиях, – отметила она.

Стоит отметить, что до конца текущего года планируется обеспечить жильём 1038 многодетных семей в ВКО. Из них 378 семей получат дома, построенные частными застройщиками в сёлах.

Фото пресс-службы акима ВКО

Глубоковский район