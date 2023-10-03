Привет, малыши

В селе Карабулак Зайсанского района открылся новый частный детский сад «Күншуақ» на 75 мест.

В регионе активно ведётся работа по привлечению предпринимателей к открытию дошкольных учреждений, и эта деятельность даёт плоды. Так, бизнесвумен из Зайсанского района открыла детсад, в котором созданы все необходимые условия для физического и духовного развития подрастающего поколения. Просторные светлые группы, игровые, уютные спальни, и даже функциональные подсобные помещения соответствуют современным требованиям, предъявляемым к дошкольным учреждениям. Для родителей из села Карабулак – это радостное событие, ведь в саду функционируют три группы с государственным языком обучения. Сразу после открытия набралось 75 человек, а это означает, что дошкольное учреждение здесь действительно было нужно. Кроме того, его открытие позволило создать 26 рабочих мест, и это тоже социальный эффект.

По данным Управления образования Восточно-Казахстанской области, на сегодняшний день в Зайсанском районе функционирует 31 дошкольная организация, в том числе семь государственных детских садов, 12 частных и 12 мини-центров. Дошкольным воспитанием и обучением охвачены 1691 ребёнок, кроме того, в классах предшкольной подготовки средних образовательных учреждений обучаются 526 детей.

Мария Симонова