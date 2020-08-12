Пристальное внимание

Руководитель проектного офиса «Шығыс – адалдық алаңы» Маржан Бахыт провела мониторинг аптек, расположенных на центральных улицах областного центра.

– Зачастую жаропонижающие и противовирусные препараты жителям города не удаётся найти на аптечных стеллажах, – сообщила она. – В последнее время наблюдается тенденция к снижению посещений ими аптек – лечение жители стараются осуществлять домашними средствами.

Для восполнения дефицита лекарственных средств в область поступают гуманитарные грузы из других регионов и стран.

Так, в последние дни июля прибыл гуманитарный груз из Республики Татарстан. В Усть-Каменогорск доставлены три тонны противовирусных и противовоспалительных препаратов. Ранее в нашу область доставили гуманитарную помощь из регионов Российской Федерации, Республики Катар и других государств. Защитные средства и медикаменты распределяются по больницам и поликлиникам области для борьбы с коронавирусной инфекцией.

По словам Маржан Бахыт, проектный офис находится в центре событий, касающихся нарушений по обеспечению лекарственными средствами, принятия по ним соответствующих мер, а также поступления и распределения гуманитарной помощи из зарубежья.

Если вы столкнулись с фактами, указывающими на нарушения, связанные с реализацией лекарств, защитных масок, просим сообщить в Республиканский проектный офис «Адалдық алаңы» на WhatsApp-номер +7-702-000-24-94 или в проектный офис «Шығыс – адалдық алаңы» на номер +7-778-474-69-35.

Марк Касымов