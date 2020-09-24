Принцип полковника Одинцова 

Полковник, ветеран ВКТУ им. Д. Серикбаева Гавриил Васильевич Одинцов в этом году отпраздновал две важные для него юбилейные даты – своё 95-летие и 75-летие Великой Победы.

Он родился 27 августа 1925 года в селе Зелёное Таврического района Восточно-Казахстанской области. Был 12-м ребёнком в семье. Жили в землянке. Учился в Шемонаихинской средней школе. С детства мечтал стать учителем. Но война нарушила планы девятиклассника, и в марте 1942 года он был добровольцем зачислен в 15-ю артиллерийскую Харьковскую спецшколу, которую с начала войны эвакуировали в Лениногорск. Потом учёба в Рязанском артиллерийском училище (эвакуировано в Талгар) и после окончания – приказ генерального штаба о прибытии в Москву, а оттуда – сразу же на фронт, даже попрощаться с матерью не удалось.

– Отец служил командиром взвода на 4-м Украинском фронте в 3-й Корпусной артбригаде, в 44-м разведдивизионе, – рассказывает его дочь Светлана. – Участвовал во всех важных сражениях войны, в боях в Польше, Германии, Чехословакии, в борьбе против украинских нацистов. Победу встретил в 75 км от Праги. Только в мае 1946 года закончил свой боевой путь. Он настоящий семьянин, хозяин, добрый человек. Мамы Александры Прокофьевны не стало в 1982 году, но нас с братом Святославом воспитал честными, ответственными людьми и активными. У него уже есть два внука и два правнука. К слову, у папы до сих пор хватает сил косить траву, он также лихо управляется с электродрелью, выполняет другие работы по хозяйству.

Награждён орденами Красной Звезды и Отечественной войны, медалями «За победу над Германией», «За трудовое отличие», «За освоение целинных земель», «Ветеран труда». Эти и другие награды (всего их около 30) на лацкане пиджака не дают забыть ветерану о тех страшных «буднях» фронтовой жизни молодого парня, который руководил взводом и болел душой за каждого солдата, переживал смерть товарищей как потерю самых близких ему людей.

– Гавриил Васильевич – удивительный человек, отзывчивый, весёлый, настоящий профессионал, – отзывается о своём коллеге по университету председатель Совета ветеранов ВКТУ им. Д. Серикбаева, экс-доцент кафедры БЖД Любовь Сергиенко. – С ним было легко работать. Он преподавал в нашем вузе с 1970 по 1994 год. Занимался всегда самообразованием и студентам прививал любовь к непрерывному саморазвитию.

В своей книге «Они сражались за Родину» Любовь Спиридоновна приводит несколько интересных воспоминаний Гавриила Васильевича: «…В низовьях через Одер однопролётный мост, – вспоминает ветеран. – Мои солдаты потянули связь. Подошли к мосту, бои за каждый километр шли ожесточённые. О наших победах красноречиво свидетельствовало множество трупов немецких солдат. Помню, вода в Одере была красной от солдатской крови. Мост оказался заминированным. Когда выполняли задание, договорились держать дистанцию 15 метров. Один парнишка зацепился ногой за провода, а второй, нарушив дистанцию, оказался рядом. Так вдвоём и «взлетели». Обидно было терять своих на победных рубежах. Цена каждого живого солдата в конце войны неимоверно выросла. Это ещё раз доказывало необходимость дисциплины, чёткого выполнения указаний командиров в военное время. Позже, когда возникали затруднительные ситуации, я говорил себе: «Без паники, солдат! А помнишь тот заминированный мост через кровавый Одер? Ведь тогда мы прошли по минам».

…Апрель 1945 года. Через поля, залитые водой, вышли к одинокому дому, который оказался «оккупирован» нашими связистами-девушками. Прикинув обстановку (а здесь рядом были немцы), Гавриил Одинцов посоветовал им покинуть позицию, девчата неохотно, ведь здесь печка, тепло, уютно, но согласились отойти в более или менее сухое место, к кочкам. Уже вечерело. Зато наутро они целовали его со словами: «Спаситель наш, Гавриил!» От дома к утру ничего не осталось, он полностью был уничтожен немцами. Фашисты часто пытались демаскировать свои позиции.

…Ползу в лабиринте окопов, а тут прямо на меня щит: «Ползи на меня». Вовремя сообразил – ловушка! Немец хитрый был. Оставит какой-нибудь Ганс велосипед на самом видном месте, а многие наши его только в кино видели. Глаза загорятся, а там – мина! Подвешивали и бутылки с вином, закрыв их папоротником».

Старшим лейтенантом вернулся домой Гавриил Васильевич. Мечта его сбылась: стал работать учителем начальных классов, потом директором школы. После окончания педагогических курсов его назначили зампредседателя Шемонаихинского района, потом – вторым секретарём Курчумского района.

Тяжёлые годы войны оставили страшный след в памяти людей. Для поднятия духа, настроения повсеместно проводились различные концерты, конкурсы, организовывались коллективы художественной самодеятельности. Вот и Гавриил Васильевич организовал хор из 30 человек на первый послевоенный смотр. Пели и плясали за всех погибших на фронте. В зале смех сменялся слезами вдов и сирот, никого не оставляли равнодушными песни фронтовиков-инвалидов. Но появлялся на сцене конферансье – удалой фронтовик Гавриил Одинцов. Он умело вставлял рассказы и фронтовые анекдоты, и благодарная публика уже смеялась и радовалась жизни. Из клуба выходили под переливы гармони, а Курчумский район на первом послевоенном смотре занял первое место.

– Гавриил Васильевич – кандидат исторических наук, – добавила Любовь Сергиенко. – История стала смыслом жизни неугомонного искателя истины. Однако он преподавал также философию, политологию и другие предметы. Четверть века читал лекции студентам ВКТУ им. Д. Серикбаева, писал книги, очерки, воспоминания. Издал ряд книг. Например, издание «Казахстан в годы Великой Отечественной войны» вышло в год 70-летия Победы и его 90-летия. Работа «Культура Казахстана» посвящена Родине. А за научный труд «Казахстан. ХХ век» Г. Одинцов удостоен звания «Почётный профессор Казахстана».

На вопрос: «Если бы можно было повернуть время вспять?», он ответил: «Оставил бы всё, кроме войны. «Самое невыносимое то, что можно вынести всё», так сказал кто-то из великих. И мы вынесли. Но какой ценой!».

Коллектив университета поздравляет Гавриила Васильевича с юбилеем и желает крепкого здоровья, бодрости, долгих лет жизни и всех благ.

Ева Ким