Пример офицеров

Снижение коррупционных рисков стало основной темой заседания антикоррупционной комиссии Усть-Каменогорского гарнизона.

Заседание прошло под председательством исполняющего обязанности начальника гарнизона подполковника Аслана Китапбаева, который разъяснил приказ Министерства обороны РК по противодействию коррупции, а также рассказал о профилактике коррупционных правонарушений в Вооружённых силах.

– Главная цель – формирование у военнослужащих и гражданского персонала «нулевой» терпимости к коррупционным правонарушениям, – сказал Аслан Китапбаев. – Воспитание антикоррупционной культуры начинается с детства и идёт на протяжении всей жизни. Это особенно важно для военных, для которых честь мундира – не просто слова.

В ходе встречи было отмечено, что история коррупции не уступает истории человеческой цивилизации. Поэтому вопросы противодействия этому злу являются актуальными для любого общества, потому что оно ослабляет государство изнутри. Есть основные направления, следуя которым, уровень коррупции в Казахстане можно значительно снизить. Большая роль в этом отводится активному участию всех общественных институтов.

– В эту обширную работу по формированию антикоррупционной культуры должно включиться всё общество путем создания атмосферы нулевой терпимости к любым проявлениям коррупции, – добавил Аслан Китапбаев. – Только совместными усилиями можно добиться результата. И военнослужащие должны показать хороший пример!

Ева Ким