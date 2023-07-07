Прикоснуться к прошлому

Накануне празднования Дня столицы в Усть-Каменогорске открылась выставка «Ата-баба мұрасы» – «Наследие предков».

В экспозиции представлены предметы национальной культуры, этнографии, быта казахского народа из коллекции семьи Бидахмета и Кайникамал Мухаметкалиевых.

В широком понимании наследие – явление культуры и быта людей, оставшееся с прежних времён и передаваемое будущим поколениям как нечто ценное и почитаемое. Однако наследие предков – это и глубокие семейные традиции, ведь семья – главная ценность любого общества. Именно в ней закладываются любовь и уважение к традициям и обычаям своего народа, которые впоследствии передаются из поколения в поколение. Одной из таких является семья Бидахмета и Кайникамал Мухаметкалиевых.

В начале прошлого века после конфискации имущества их предки – семья Мухаметкали-ата перекочевала в Китай, и лишь в 1962 году три поколения его потомков вернулись на Родину.

Бидахмет Мухаметкалиев занимался животноводством в Тарбагатайском районе. Его жена Кайникамал – мастер декоративно-прикладного искусства, прекрасный знаток обычаев, традиций казахского народа. В разные годы супруги принимали участие в районных, областных, всесоюзных выставках народного хозяйства, занимали призовые места, были награждены почётными грамотами и дипломами, ценными подарками.

Они сохранили удивительные произведения национальной культуры, этнографии, быта, и накануне Дня столицы в Восточно-Казахстанском областном этнографическом и природно-ландшафтном музее-заповеднике представили их на выставке. С инициативой её проведения выступила хранительница материально-культурного наследия Кайникамал Мухаметкалиева. Она подчеркнула, что молодёжи необходимо знать историю своего народа и не допускать разрыва поколений. Подобные экспозиции отлично передают атмосферу прошлого и позволяют соприкоснуться с ним.

В числе экспонатов – элементы конского снаряжения: подхвостник (құйысқан), подпруга (пыстан), плётки (қамшы); кожаный пояс Мухаметкали-ата, украшенный бляшками; национальная одежда: старинный чапан конца XIX–начала XX веков, вытканный золотыми нитями, шёлковое платье (көйлек), шали (шәлі), казахский головной убор замужних женщин (кимешек). Неотъемлемая часть кочевого народа – бесік.

Также семья передала для экспозиции деревянную и металлическую посуду: тарелки (табақ), чаши (тостаған), половники (ожау), ошақ казан, самовар большого размера (үлкен самаурын), аналогов которому нет в фондах музея-заповедника, большой чайник (шәугім) и другие предметы утвари. Всего вниманию посетителей представлено более ста экспонатов.

В 1989 году супруги Мухаметкалиевы приняли участие в выставке достижений народного хозяйства в Москве, где была установлена юрта с полным убранством. Организаторы отметили чету дипломом, а в качестве ценного подарка вручили им автомобиль «Жигули». Решётчатая часть той самой юрты – кереге также представлена на выставке «Ата-баба мұрасы» – «Наследие предков».

– Семья Мухаметкалиевых не просто ценители наследия прошлого, они передают традиции и обычаи народа из поколения в поколение, – поделилась заведующая отделом казахской этнографии музея-заповедника Ляйля Асылова. – Доказательство тому – выставка. Они собрали и, самое главное, сохранили множество уникальных экспонатов этнографического наследия казахов. Эта выставка особенно важна для молодого поколения, оно должно знать свою историю, традиции, обычаи народа. В этом смысле семья Мухаметкалиевых является образцом правильного воспитания детей. Они вырастили десятерых, и все получили высшее образование и нашли достойное место в жизни.

Добавим, что на выставке также представлено семейное древо Бидахмета и Кайникамал Мухаметкалиевых в виде фотографий. Все желающие могут посетить экспозицию по адресу: улица М. Горького, 59.

Александра Исаева