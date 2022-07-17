Прикоснуться душою к подвигу…

В Восточно-Казахстанской области прошёл час памяти «Прикоснись душою к подвигу», посвящённый 100-летию Маншук Маметовой.

Какое настоящее имя героини? Почему в 18 лет её забрали на фронт? Сколько врагов она уничтожила в последнем бою? На вопросы ответили сотрудники Восточно-Казахстанской областной детско-юношеской библиотеки (ВКОДЮБ), которые организовали час памяти. Мероприятие прошло в Левобережном парке на территории военного комплекса.

В нашей стране свято чтят память своих героев. Одна из них – пулемётчица 100-й отдельной стрелковой бригады 3-й ударной армии Калининского фронта, старший сержант, первая казахская женщина, которой было присвоено звание Героя Советского Союза Маншук Маметова. Её подвиг описан на страницах военной истории.

…Она родилась в 1922 году. Настоящее имя героини Мансия. В семье её с детства называли ласково «моншагым» (бусинка). Имя прижилось, поэтому, когда девушку спрашивали, как её зовут, она отвечала: Маншук. Родители умерли, когда девочке было пять лет. Её воспитывал дядя.

Делом жизни Маншук выбрала медицину, однако получить образование не позволила война. В 18 лет девушка добровольцем отправилась на фронт. Правда до этого она год настойчиво обивала пороги военкомата. В заявлении писала: «Хочу Вас попросить, чтобы Вы меня направили на фронт для уничтожения фашистов, так как послать на фронт нет ни брата, ни сестры. Поэтому прошусь сама».

Сначала Маншук Маметова была писарем в штабе, потом медсестрой в военном госпитале, но рвалась на передовую… в стрелковую часть. Поэтому в свободное время изучала конструкцию пулемёта.

Трудностей она не боялась, наравне с мужчинами сражалась за Родину. 15 октября 1943 года был её последний бой. В тяжёлой схватке за освобождение города Невеля при обороне господствующей высоты, оставшись одна из пулемётного расчёта, будучи тяжело ранена осколком в голову, уничтожила 70 солдат противника и погибла смертью храбрых.

За этот подвиг в 1944 году старшему сержанту Маншук Маметовой присвоили звание Героя…

– Мы рассказали всем желающим о подвиге дочери казахского народа, удостоенной высокого звания Героя Советского Союза за бесстрашие и мужество в борьбе с фашизмом, – рассказали организаторы мероприятия, – а также познакомили с литературой, посвящённой Маншук Маметовой, прочитали поэтические произведения.

Завершился час памяти викториной. Читатели отвечали на вопросы о семье Маншук Маметовой, её военной специальности, художественном фильме о её подвиге и другие. Как отмечают организаторы, проведение подобных мероприятий в первую очередь необходимо для подрастающего поколения, чтобы они знали героев своей страны и хранили память о них…

Александра Исаева