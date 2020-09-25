Прийти, увидеть, примирить 

Есть люди, которые разрешают конфликты, помогают договориться, найти выход из тупиковой ситуации. Это медиаторы. Профессия новая, но за ней большое будущее.

В Глубоковском районе есть несколько профессиональных медиаторов. Одна из них – Павлина Пшимбаева, начала заниматься медиацией три года назад.

Сегодня слово «медиатор» у многих на слуху. Но не все знают, какие методы помогают этому специалисту урегулировать конфликт противоборствующих сторон.

Павлина Михайловна рассказывает, что процесс медиации заключается в том, что две конфликтующие стороны и посредник в ходе общения находят решение разногласий, которое удовлетворяет всех участников спора. Но медиатор не заменяет судью. Он предлагает менее затратный альтернативный способ решения конфликтов – обоюдовыгодную договорённость.

– Почему мне это интересно? За этой профессией будущее. Особенно сейчас, в период пандемии, буквально посыпалось большое количество заявок на урегулирование различных споров, – делится Павлина Пшимбаева. – Наше общество ещё только начинает узнавать о медиации, а, например, в США она появилась ещё в годы Великой депрессии. Уже тогда, в середине прошлого столетия, были люди, которые помогали разрешить конфликты, возникавшие на почве финансов. Когда спор затуманивает разум, медиатор становится настоящей палочкой-выручалочкой.

Всерьёз заниматься медиаторством она начала в 2017 году, но и до этого, долгое время работая на госслужбе, выполняла своего рода обязанности медиатора – помогала людям найти точки соприкосновения в спорных вопросах.

– Работая в составе Национального превентивного механизма РК по Восточно-Казахстанской области, я три года назад собралась на пенсию, – вспоминает Павлина Михайловна. – Совершенно случайно узнала о медиации, это направление очень заинтересовало меня. Успешно прошла обучение, получила сертификат профессионального медиатора. Но надо отметить, что, как и в любой профессии, здесь недостаточно знаний, полученных во время учёбы, всё приходит с опытом.

Павлина Пшимбаева свой первый профессиональный опыт применила в гражданском споре, который не разрешался больше года. Он касался раздела недвижимого имущества между внуком и его бабушкой после смерти деда. Бабушке ценен был дом в память о муже, внук же, напротив, требовал свою долю наследства. После долгой беседы с двумя сторонами Павлине Михайловне за один день удалось устранить разногласия между родственниками.

К медиатору Пшимбаевой обращаются жители района с разными спорными вопросами, связанными с ЖКХ, взысканием долга, конфликтом между учителями и родителями, детьми и учителями, а также с вопросами определения алиментов, взыскания долгов по заработной плате с частных предприятий и так далее.

Медиация – дело непростое. Медиатор должен хорошо понимать ситуацию и помочь найти из неё выход. В этой профессии нужно иметь не только жизненный опыт, но и знание законов, уметь вести переговоры, обладать определенными навыками и владеть инструментами медиации.

– Как показывает практика, спор иногда возникает на пустом месте. Как правило, стремление любыми способами доказать правоту приводит к конфликтам, а они приносят только вред, унося силы и здоровье, – подчёркивает наша собеседница.

Павлина Михайловна считает, что самая большая награда в её работе – это слова благодарности от людей, которым она помогла.

– Люблю свою работу, – говорит медиатор, – за энергетику, за слова благодарности, причём сразу от обеих сторон – от людей, которые ещё вчера не желали даже разговаривать друг с другом. А сегодня жмут руки и говорят мне спасибо.

Бахыт Сарсембаева

Глубоковский район