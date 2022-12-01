Искусство примирения

В регионе планируется внедрить пилотный проект по обучению и разработке методических рекомендаций для нотариусов всего Казахстана.

В региональной Палате предпринимателей состоялась встреча представителей Специализированного межрайонного экономического суда ВКО (СМЭС), Территориальной нотариальной палаты ВКО (ТНП), Палаты юридических консультантов, областного Департамента юстиции по вопросу проведения примирительных процедур.

По словам местных нотариусов, в 2021 году в Закон «О нотариате Республики Казахстан» внесено изменение, наделяющее нотариусов правом проведения примирительных процедур, тогда как ранее они были уполномочены лишь удостоверять заключённые сторонами мировые соглашения.

Однако статья 17 закона не подкреплена никакими методическими рекомендациями, как именно нотариусы должны примирять конфликтующие стороны. По этой причине практика заключения медиативных соглашений у нотариусов на сегодняшний день в Казахстане весьма незначительна.

В этой связи члены ТНП выступили с предложением о внедрении пилотного проекта по обучению нотариусов и разработке методических рекомендаций по проведению примирительных процедур. Инициативу поддержали судьи СМЭС, чья загруженность, по их данным, растёт день ото дня.

Судья СМЭС Назгуль Ибраева напомнила о вариантах примирительных процедур, применяемых в Казахстане, в числе которых заключение медиативных, мировых и партисипативных (альтернативный метод урегулирования споров) соглашений.

– Примирительные процедуры – это разрешение спора на основе добровольности сторон, – уточнила она. – У нас в различных отраслях по категориям применяются примирительные процедуры. В качестве примера можно привести процедуры банкротства, когда возникают споры при осуществлении сделки и с согласия общего собрания кредиторов заключаются мировые соглашения.

Судья отметила, что кроме Закона «О нотариате РК» ни в каких иных нормативно-правовых актах судьями СМЭС не было найдено указание на способы и механизмы применения примирительных процедур для нотариусов, а количество дел, которые легко можно было бы решить в порядке досудебного урегулирования споров, очень велико.

В свою очередь председатель ТНП ВКО Жанна Бидельманова рассказала, какая работа проводится в настоящее время и какие вопросы возникают у нотариусов.

– Наше сообщество считает, основная проблема состоит в том, что первоначально в закон внесли не проведение примирительных процедур, а новеллу, что нотариус только удостоверяет соглашение о примирительных процедурах, – пояснила Жанна Бидельманова. – То есть, когда медиатор идёт к нотариусу удостоверять соглашение, стороны этого соглашения несут дополнительные расходы. И такая ситуация продолжалась в течение нескольких лет, пока нотариальное сообщество не вышло с предложением о необходимости внести изменения в действующее законодательство.

Председатель ТНП ВКО также сообщила, что пока лишь несколько нотариусов Восточно-Казахстанской области прошли обучение и получили сертификаты медиаторов. Теперь встал вопрос о разработке инструкций для нотариусов по применению примирительных процедур. С этой целью проведены переговоры с руководством Республиканской нотариальной палаты на предмет внедрения пилотного проекта в ВКО по разработке методического пособия и аттестации всех 152 нотариусов нашей области для дальнейшего обучения ими коллег со всего Казахстана.

Представитель ПП ВКО Алия Мукашева сообщила, что в прошлом году успешно провела для бизнеса более 40 примирительных процедур вместе с судьёй СМЭС Асель Смагуловой. Она отметила, что инициатива ТНП ВКО станет хорошим подспорьем для предпринимательского сообщества.

Ерик Абитов