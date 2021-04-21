Лучше худой мир

С начала текущего года более десяти финансовых споров предпринимателей ВКО были разрешены во внесудебном порядке со значительной экономией средств и времени.

В регионе с мая 2020 года хозяйственные споры предпринимателей успешно решаются в так называемом «Кабинете примирения». Специализированный межрайонный экономический суд ВКО (СМЭС) и Палата предпринимателей ВКО в порядке медиации помогают бизнесу экономить деньги и время.

БЕЗ НЕРВОВ И ТРАТ

По информации пресс-службы ПП ВКО, Кабинет примирения Восточно-Казахстанской области становится более популярным у бизнес-сообщества. К примеру, в 2020 году судья СМЭС ВКО Асель Смагулова и заместитель директора Палаты предпринимателей ВКО Алия Мукашева закрыли 35 дел медиативными соглашениями. По их результатам предприниматели сэкономили около 40 миллионов тенге.

В 2021 году примирители уже успели разобрать 13 дел с успешным результатом для всех сторон процесса.

– Споры предпринимателей связаны в основном с нарушением договорных обязательств, – сообщила представитель бизнес-омбудсмена по ВКО Алия Мукашева. – Это может быть невыполнение обговорённого объёма работ, невыплата полагающихся сумм за оказанные услуги или поставленный товар и другие разногласия.

В любом случае, медиативное разрешение споров освобождает стороны от хождения по судам и уплаты государственной пошлины, которая порой достигает нескольких миллионов тенге. И в то же время медиативные соглашения подлежат обязательному исполнению, то есть результат достигается тот же, что и в суде, но без лишней траты средств, нервов и времени.

– К каждому спору мы стараемся подходить индивидуально, ведь нужно учитывать и характер конфликта, и все его нюансы, и индивидуальные особенности участников, – прокомментировала Асель Смагулова. – Но, как независимые третьи лица, всегда стараемся найти между сторонами компромисс, потому что худой мир лучше доброй ссоры.

ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕТОД

Чтобы показать эффективность медиации на деле, судья презентовала несколько наглядных примеров по разрешению споров в текущем году.

Так, по её словам, в Риддере государственное учреждение обратилось в суд с исковым заявлением в отношении ТОО, с которым был заключён договор госзакупок на проведение в общественном здании ремонтных и декоративно-отделочных работ. ГУ потребовало от ТОО возместить убытки за невыполненную работу в размере 1,7 млн тенге. Но в результате проведённой медиаторами работы сумма требований для ответчика снизилась до 919 тыс. тенге, а истец был избавлен от уплаты госпошлины в суд.

ТОО из Алматы обратилось в областной СМЭС с иском в отношении индивидуального предпринимателя из Семея. Стороны смогли договориться на площадке Кабинета примирения, истец был избавлен от уплаты госпошлины в размере 6,7 млн тенге и в свою очередь отказался от взыскания с ответчика неустойки. В результате сумма долга для ответчика снизилась на 12 млн тенге.

Между двумя частными медицинскими организациями из Усть-Каменогорска возник спор в связи с образовавшейся задолженностью по договору соисполнения на оказание услуг государственной обязательной бесплатной медицинской помощи в размере более одного миллиона тенге. По итогам рассмотрения дела в порядке медиации, сумма долга ответчика уменьшилась до 421,2 тыс. тенге, а истцу государство вернуло уплаченную госпошлину в размере 34,8 тыс. тенге.

Также заслуживающими внимания стали примеры из Глубоковского района и областного центра. В посёлке Белоусовка акционерное общество (АО), не оплатившее поставленный товар по договору с ТОО, благодаря медиативному соглашению было избавлено от уплаты госпошлины в размере 421,2 тыс. тенге, возвращённой истцу государством. В Усть-Каменогорске аналогичным образом ответчику АО не пришлось возмещать уплату госпошлины в размере 342,8 тыс. тенге. Ещё большую выгоду принесло разрешение спора ответчику АО из областного центра, которому не пришлось возмещать возвращённую истцу госпошлину в размере 3,3 млн тенге.

– Все эти случаи внесудебного урегулирования споров доказывают эффективность медиации реальными цифрами, – констатировал директор Палаты предпринимателей ВКО Марипбек Шакербек. – Экономия средств налицо, и все стороны удовлетворены итогами соглашения.

Юрий Пааль

Фото пресс-службы ПП ВКО