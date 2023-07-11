Нейтральная сторона

Развитие профессиональной медиации в ВКО обсудили на республиканском уровне.

В Усть-Каменогорске в Доме дружбы – центре общественного согласия состоялась конференция на тему развития медиации в Казахстане. Её организовало и провело ОЮЛ «Ассоциация «Международная академия переговоров» в рамках республиканского гранта по заказу Министерства информации и общественного развития РК при поддержке НАО «Центр поддержки гражданских инициатив». Во встрече приняли участие члены Совета медиации при АНК Восточно-Казахстанской области, специалисты КГУ «Қоғамдық келісім», медиаторы региона.

Как рассказал представитель Общественного совета по защите прав потребителей при Министерстве торговли и интеграции РК Арслан Карханов, казахстанская медиация в последние годы набирает обороты. В связи с этим возникает острая необходимость рассказывать населению о перспективах, возможностях и областях применения медиации в Казахстане.

– Казахстан как современное государство активно развивается во всех сферах, – отметил Арслан Карханов. – Медиация, в свою очередь – действенный способ урегулирования споров, который помогает гражданам повысить качество жизни. Также развитие института медиации позволит до 30 процентов разгрузить работу судов.

По словам председателя ОЮЛ «Ассоциация «Международная академия переговоров» Сабыржана Калмухамбетова, Республиканский проект «Развитие медиации в РК» проходит в рамках реализации государственной политики в направлении укрепления общественного согласия и общенационального единства. В ходе реализации проекта преду-

смотрены обучение и подготовка профессиональных медиаторов по всему Казахстану. Цель этого мероприятия – узнать, какие проблемы существуют на местах и обозначить пути их решения.

По словам общественных медиаторов ВКО, одна из основных проблем – это отсутствие квалифицированных специалистов в области медиации, особенно в районах.

Общественный медиатор Тулетай Танекенова из Уланского района обратила внимание на слабое взаимодействие и участие в вопросах медиации представителей местных исполнительных органов и полиции. Это направление, над которым нужно работать.

– Нужно отметить, что новая форма урегулирования споров с участием нейтральной стороны применяется в спорах по гражданским, трудовым, семейным и иным правоотношениям, а также по уголовным делам небольшой и средней тяжести, – уточнил Сабыржан Калмухамбетов.

Также мероприятия с участием экспертов ОЮЛ «Ассоциация «Международная академия переговоров» в областном центре прошли в КГУ «Молодёжный ресурсный центр» и Палате предпринимателей Восточно-Казахстанской области.

Ерик Абитов