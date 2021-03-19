Мирись и больше не судись

С введением в Казахстане института медиации большая часть имущественных споров в нашем регионе завершается мирными соглашениями.

Согласно статистическим данным, споры между хозяйствующими субъектами по договорным обязательствам находятся в первой тройке по количеству всех поступающих в суды исков. И хотя со дня принятия Закона РК «О медиации» прошло уже 10 лет, многие предприниматели до сих пор не пользуются этим удобным инструментом. Они продолжают тратить свои ресурсы, время и деньги в судебных тяжбах.

ВЫГОДНЕЕ ЗАВЕРШИТЬ МИРОМ

Палата предпринимателей ВКО продолжает широко популяризировать мировое урегулирование споров как наилучшую альтернативу судебным разбирательствам. Так, на основании заключённого меморандума со Специализированным межрайонным экономическим судом (СМЭС) ВКО в июне 2020 года в регионе начал свою работу Кабинет примирения. Здесь судья-примиритель СМЭС Асель Смагулова и представитель уполномоченного по правам предпринимателей по ВКО Алия Мукашева помогают сторонам прийти к мировому соглашению, основанному на компромиссе. Будучи профессиональными медиаторами, они показывают полную картину последствий для потенциального ответчика и лишние траты для истца, при этом убеждая спорящих в том, что помириться для обеих сторон будет выгоднее и быстрее.

По их данным, иски, с которыми субъекты бизнеса обращаются в суд, как правило, касаются государственных закупок, аренды коммерческих помещений, поставки и хранения товаров, перевозки, подряда – словом, различных договорных обязательств, которые не были исполнены одной из сторон частично или в полном объёме. Как бы то ни было, любое судебное разбирательство сопровождается уплатой госпошлины, личным участием сторон в заседаниях суда, которых может быть очень много в зависимости от конкретных условий и обстоятельств. Это не говоря о найме адвоката (что тоже довольно затратно), сегодня услуги защитника при разрешении гражданских дел оцениваются в сотни тысяч тенге.

А самое главное – виновный всё равно будет принуждён к выполнению своих договорных обязательств и независимо от формы разрешения спора ему придется погасить долг.

Другое дело, что в процессе мирного урегулирования конфликта с помощью медиаторов стороны могут пойти друг другу на уступки, договориться о рассрочке, прийти к взаимному согласию. В итоге никому не придётся оплачивать госпошлину, присутствовать на заседаниях суда и тратить своё время на сбор и оформление различных сопутствующих документов.

ВЫХОД С МИНИМАЛЬНЫМИ ПОТЕРЯМИ

С июня 2020 года Алия Мукашева и Асель Смагулова рассмотрели имущественные споры 70 предпринимателей и пришли к 35 мировым соглашениям на общую сумму 40 миллионов тенге.

– Только представьте, сколько сэкономили наши предприниматели на судах, – обращает внимание Алия Мукашева. – А ведь порой они даже не догадываются, какие их могут ждать финансовые и временные издержки в случае судебных разбирательств. Причём суммы исков могут быть ничтожные, а просто одна из сторон принципиально не хочет выполнять свои договорные обязательства по каким-либо причинам, возможно, и объективным. Мы помогаем предпринимателям выйти из конфликтов с минимальными потерями.

Медиаторы, в отличие от заинтересованных сторон, объективно оценивают ситуацию и предлагают альтернативные процедуры урегулирования конфликтов. При этом медиативный процесс чаще всего проходит он-лайн, без личного посещения сторонами Кабинета примирения.

Асель Смагулова и Алия Мукашева представляют сторонам все плюсы и минусы в их деле, прогнозируют дальнейшую перспективу его развития, в случае если оно будет передано в суд. Посмотрев на ситуацию со стороны, участники процесса осознают, что для каждого из них будет удобнее и выгоднее завершить дело миром.

Так, например, в результате заключения мировых соглашений в Кабинете примирения стороны договаривались о рассрочке выплаты долга ответчиком взамен на отказ истца от штрафных санкций, пени или неустойки. Всё это – за вычетом государственной пошлины и лишних временных трат.

– В сегодняшнем быстротечном ритме жизни предпринимателям некогда судиться, – делится Асель Смагулова. – Ведь это их время, деньги, это колоссальные затраты на адвоката, оплату государственной пошлины и, наконец, это – нервы. Чем судиться месяцами, предприниматель лучше эти деньги во что-то вложит и приумножит за тот же период. Такие важные моменты мы разъясняем сторонам споров и к каждому пытаемся найти свой ключик.

НА ЗАМЕТКУ СКЕПТИКАМ

Согласно статистическим данным за январь-февраль 2021 года, Восточно-Казахстанская область занимает первое место по прекращению дел по спорам между предпринимателями в связи с примирением. Этот показатель составил 57 процентов от общего числа оконченных дел. На втором месте в рейтинге – Кызылординская область (47%), на третьем – Костанайская область (39%).

– Получается, что в Восточном Казахстане сегодня самые прогрессивно мыслящие предприниматели, которые справедливо считают досудебное урегулирование споров лучшим выходом для обеих сторон, – уверены медиаторы.

И тем не менее, они считают, что этой информацией располагают ещё не все или же не верят в институт медиации, или просто не задумывались над тем, чтобы заменить судебное разбирательство более выгодной альтернативой. В данном случае на заметку скептикам – мировые соглашения, не исполненные добровольно, подлежат принудительному исполнению согласно главе 19 Гражданско-процессуального кодекса РК.

Как сообщили в пресс-службе ПП ВКО, для того чтобы выйти из конфликтной ситуации с минимальными потерями, предпринимателей призывают воспользоваться бесплатными услугами профессиональных медиаторов. По всем вопросам, касающимся проведения примирительных процедур, можно обратиться в Палату предпринимателей ВКО по телефонам: 8 (7232) 74-21-08, 8-705-521-66-62.

Ерик Абитов

Фото из открытых источнкиов