Приходите, будет интересно!

В предпраздничные дни жителей и гостей города приглашают интересно и с пользой провести время в библиотеке.

В честь национального праздника – Дня Республики сотрудники Восточно-Казахстанской областной библиотеки имени А. С. Пушкина приготовили для читателей и гостей ряд тематических мероприятий.

Так, с 13 октября по 5 ноября желающие могут посетить литературную экспозицию «Казахстан – устремлённый в будущее». Представленные на выставке книги расскажут, какие изменения произошли в разных сферах жизни государства – политике, экономике, культуре, искусстве – после принятия «Декларации о государственном суверенитете Казахской ССР» 25 октября 1990 года.

18 октября неизгладимое впечатление у посетителей оставила выставка-ярмарка «Шебердің қолы ортақ», направленная на возрождение и популяризацию национальных традиций и ремёсел. Здесь были представлены уникальные работы и сувенирная продукция мастеров и ремесленников Усть-Каменогорска, которые поделились своими умениями и рассказали о тонкостях и деталях изготовления изделий ручной работы.

20 октября старшеклассников пригласили принять участие в познавательном литературном квесте, посвящённом Дню Республики, «Моя Родина – Казахстан».

24 октября в 15.00, в преддверии праздника пройдёт областной литературно-исторический диктант «Тәуелсіз елдің тұғыры». В качестве текста диктанта выступит отрывок из книги Мурата Ауэзова «Времён связующая нить». Диктант будет проходить параллельно на двух площадках библиотеки, на государственном и русском языках. Участники, набравшие максимальное количество баллов, будут награждены дипломами победителей.

Артём Захаров