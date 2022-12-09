Приграничье получает импульс к развитию

Во время командировки в село Маркаколь аким сельского округа Рустем Кемешов ввёл нас в курс дела по многим направлениям работы, предоставил также исчерпывающую информацию по значимым мероприятиям, реализуемым в этом заповедном краю.

Признаемся, весьма порадовала информация, что финансовые средства, выделенные в рамках программы социально-экономического развития приграничных районов Восточно-Казахстанской области, осваиваются в полной мере, а их положительный эффект непосредственно отражается на повседневной жизни и деятельности местного населения.

Конечно, никто не может отрицать, что в этом есть частичка труда представителей акимата сельского округа, которые постоянно находятся в самой гуще событий и текущей работы, осуществляют общее руководство и контроль.

– В шести населённых пунктах нашего сельского округа проживают 3362 человека, – сообщил дополнительно информацию Рустем Кемешов. – В частности, в административном центре, находящемся в селе Маркаколь, местное население составляет 2500 человек. Из них 700 – это дети, а ещё 700 – пенсионеры. В рамках «Комплексной программы социально-экономического развития приграничных райнов ВКО», инициированной акиматом области, в течение трёх последних лет было выделено более четырёх млрд тенге. Благодаря этому во всех школах, больнице и других организациях и учреждениях проведён капитальный ремонт и, в соответствии с современными требованиями, выполнены работы по благоустройству. В том числе открылась площадь Абая, детская игровая площадка, футбольное поле. Особенно важно, что продемонстрирован тщательный подход при обеспечении населения питьевой водой, проведении ремонта сельских дорог, освещении местных улиц. Завершены работы по ремонту стадиона в центре сельского округа. На нём уложено искусственное покрытие в виде зелёного газона и созданы все возможные условия для спортсменов и любителей.

Дороги и колонки

По информации акима сельского округа, на семи улицах села Маркаколь протяжённостью пять километров, которые в прежние годы после таяния снега или обильных дождей становились непроходимыми, проведена засыпка щебёнкой с последующим выравниванием, приведением в надлежащий вид в соответствии с требованиями технологии. Кроме того, глава округа рассказал, как дополнительно проложили трубы общей протяжённостью 2 км 300 метров, в течение трёх предыдущих лет довели число водопроводных колонок от 40-ка до 81-ой штуки.

Из артезианской скважины на участке Ушкудук питьевая вода подаётся по трубопроводным сетям в сельские дома. Эта очень ответственная работа, продлившаяся два года, на сегодняшний день близится к завершению. Необходимо добавить, что все эти мероприятия находятся под непосредственным контролем акима Курчумского района Алмата Акышова, в случае необходимости с его стороны оказывается конкретная помощь, также определяются приоритетные направления деятельности.

– Есть у нас ещё одна хорошая новость, выделены такие же финансовые средства и другим населённым пунктам сельского округа Маркаколь, – говорит Рустем Кемешов. – Это стало значительной помощью для отдалённых сёл и проживающих в них местных жителей. К примеру, в селе Акжайляу протянуты водопроводные трубы вдоль двух улиц. В населённых пунктах Карой, Кайнарлы, Карашилик отремонтированы улицы, где была отсыпана щебёнка, они приведены в должный вид, вызывающий чувство удовлетворения. Подобные работы будут активно продолжаться и дальше.

Сельская жизнь в отдалённом краю движется своим чередом. Если возникают проблемы, прямо затрагивающие внимание и интересы населения, всегда найдётся немало земляков, готовых протянуть руку помощи, оказать конкретную поддержку. Среди них К. Бату, А. Икамбаев, К. Терликбаев, Н. Садуов, Д. Оразиманов, А. Хамитов, К. Касенов, А. Наурызбаев, Р. Дукеев, Е. Шабанбаев, С. Касенов, К. Дуйсен, К. Муканова, Н. Аманжолова, А. Мукаева, постоянно оказывающие благотворительную помощь, отличающиеся неравнодушным отношением к нуждам и заботам земляков.

Интернет и топливо

По поводу решения проблемы обеспечения углём аким сельского округа высказал слова благодарности в адрес руководства предприятия рудника Манкан за посильное участие в этом важном для маркакольцев вопросе с ярко выраженной социальной направленностью.

– Мы бесплатно раздали 25-ти малообеспеченным семьям по две тонны угля, – продолжает аким сельского округа. – Благодаря хорошим отношениям с предприятием и достижению необходимой договорённости партнёры самостоятельно доставили топливо получателям. Руководство рудника, кроме того, выделило для села Маркаколь по социальным ценам 165 тонн каменного угля, а также другим местным жителям отпустило по удешевлённой стоимости 250 тонн этого топлива.

В заключение аким сельского округа поделился мыслями по поводу одной важной проблемы, до которой пока не доходят руки, вернее, не находится конкретного решения.

– Если её наконец-то решить положительно, для местного населения, а особенно детей и студентов, – подчёркивает Рустем Кемешов, – были бы созданы комфортные условия для учёбы и работы.

По его информации, в пяти населённых пунктах Маркакольского сельского округа остро стоит вопрос сотовой связи и интернета, без которых сейчас трудно представить не только учёбу, но и жизнь в целом. Это пожелание адресовано ответственным и заинтересованным органам. Если же оно будет отчётливо услышано на соответствующем уровне и получит поддержку в виде конкретных решений, то задачу по привлечению внимания к проблемам населения отдалённых приграничных районов и сёл можно будет считать в определённой степени выполненной.

От редакции: Добавим, село Маркаколь названо в честь уникального высокогорного озера с чистой и прозрачной водой, в котором водится редкий и ценный вид рыбы – ленок, в обиходе называемый ускучом. Вокруг огромного водоёма находится известный в республике заповедник с богатой флорой и фауной. Славятся местные окрестности наличием удивительной птицы – чёрного аиста, а также других пернатых особей и диких животных, а ещё эндемичных краснокнижных растений. Они являются ценным достоянием не только Казахстана, но получили известность и признание на международном уровне.

Именно этот раскручиваемый туристический бренд вызывает необходимые ассоциации, когда мы слышим и читаем узнаваемое и говорящее название Маркаколь. За всестороннее раскрытие большого потенциала развития экологического туризма выступает как руководство Курчумского района, так и местное население. Поскольку в Восточном Казахстане Маркаколь по негласной традиции входит в число обязательных для посещения и знакомства гостей и туристов. Подобное имя собственное ко многому обязывает жителей административного центра сельского округа в восточной части региона у границы.

Хасен Закария

Перевод Таира Сапаргалиева

Курчумский район