Приезжайте отдыхать!

В Кокпектинском районе накануне массового заезда отдыхающих состоялось инспектирование баз отдыха на побережье Бухтарминского водохранилища.

В состав комиссий вошли представители профильных служб, районного акимата. По информации отдела предпринимательства района, к приёму отдыхающих готовы 15 баз отдыха, что в три раза превышает аналогичный показатель минувшего года. Они располагают 170 гостевыми домиками, в которых могут разместиться свыше 900 человек одновременно. Действует санитарный режим. Наиболее крупные базы интегрированы в систему Ashyg. Допуск на территорию других баз возможен при предъявлении справки о прохождении ПЦР-теста с отрицательным результатом.

Зона отдыха на побережье водохранилища продолжает активно застраиваться. В настоящее время возводится 220 новых гостевых домов. Кроме этого, имеется дачный массив, дома в нём владельцы используют только для сезонного семейного отдыха. В общей сложности, работают пять магазинов, решены вопросы электрообеспечения. Проблему сотовой связи владельцы баз отдыха решают самостоятельно, путём установки роутеров. Поэтому пусть не самого лучшего качества, но мобильная связь всё же имеется.

– В этом году предприниматели нашего района намерены открыть на водохранилище лодочные станции и предоставить отдыхающим широкий выбор различных развлечений: прогулки на катамаранах и другие виды активного отдыха, – говорит руководитель отдела предпринимательства Кокпектинского района Мерей Смагулов. – В минувшем году, в связи с пандемией и ограничительными мерами, количество отдохнувших на базах побережья составило 11 900 человек. Надеемся, что в этом году эта цифра возрастёт в разы. Развитие туризма является для района одним из приоритетных направлений. Наши базы отдыха расположены сравнительно близко к Усть-Каменогорску и другим городам области, что является дополнительным аргументом в их пользу.

Рысбек Жантыкеев

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Кокпектинский район