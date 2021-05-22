Прибыльные профессии

В первом квартале 2021 года среднемесячная номинальная заработная плата одного работника составила 214,0 тыс. тенге и возросла по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 17,8 процента, в реальном выражении увеличилась на 9,7 процента.

По информации Департамента Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК по ВКО, в отраслевой структуре самая высокая заработная плата отмечается у работников промышленности – 320,4 тыс. тенге, что на 49,7 процента выше среднеобластного уровня, финансовой и страховой деятельности – 235,0 тыс. тенге (на 9,8 процента), строительстве – 228,4 тыс. тенге (на 6,8 процента).

Самая низкая заработная плата отмечается у работников в области операций с недвижимым имуществом – 87,5 тыс. тенге, что ниже среднеобластного уровня на 59,1 процента, предоставления услуг по проживанию и питанию – 127,4 тыс. тенге (на 40,4 процента), предоставления прочих видов услуг – 132,3 тыс. тенге (на 38,1 процента). Зарплата работников сферы искусства, развлечений и отдыха составила 133,4 тыс. тенге (на 37,6 процента), административного и вспомогательного обслуживания – 140,1 тыс. тенге (на 34,5 процента).

В региональном разрезе наиболее высокая заработная плата сложилась в Аягозском районе – 267,6 тыс. тенге, в Риддере – 248,5 тыс. тенге, Усть-Каменогорске – 247,4 тыс. тенге и Жарминском районе – 223,0 тыс. тенге; низкая – в Тарбагатайском, Катон-Карагайском, Курчумском, Кокпектинском районах (на 25-28 процентов ниже среднего уровня по области). В остальных регионах её размер колебался от 165 до 208 тыс. тенге.

В первом квартале текущего года среднемесячная заработная плата по области сложилась ниже республиканского показателя на 7,3 процента.

Баян Аскар

Фото из открытых источников