Президент Касым-Жомарт Токаев принял участие в первом Саммите «Центральная Азия + Совет сотрудничества арабских государств Залива»

Как сообщается на akirda.kz в своем выступлении Глава государства отметил, что встреча лидеров Центральной Азии и арабских государств Залива носит особый характер, является велением времени и свидетельствует о взаимном стремлении вывести наше многоплановое сотрудничество на качественно новый уровень. По его словам, в двустороннем формате страны установили весьма прочные и гармоничные межгосударственные отношения, поддерживают доверительный и активный политический диалог, развивают взаимовыгодное торгово-экономическое сотрудничество, неизменно укрепляют культурно-гуманитарные связи.

– На международной арене наши государства придерживаются единых или схожих взглядов по вопросам глобального устойчивого развития, разделяют общие цели по обеспечению всеобщей безопасности и стабильности. Безусловно, крепкой основой наших отношений служат исторические связи, единые духовные ценности, узы дружбы и братства. Казахстан придает исключительное значение сегодняшней встрече. Страны Залива, обладая огромным политическим влиянием, экономическим и инвестиционным потенциалом, выступают нашими важнейшими партнерами по многим ключевым направлениям. Активизация внутрирегионального сотрудничества государств Центральной Азии и укрепление глобальной значимости региона открывает совершенно новые возможности для расширения нашего многопланового взаимодействия. Безусловно, свой весомый вклад в это дело вносят диалоговые форматы «ЦА+», – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Лидер Казахстана убежден, что синергия потенциалов стран Центральной Азии и колоссальные возможности стран Залива способны задать более высокий уровень многогранному партнерству. Он представил свое видение приоритетных направлений дальнейшего сотрудничества в данном диалоговом формате.

– Прежде всего, расширение торгово-экономических связей. С удовлетворением отмечаю начавшийся в последние годы динамичный рост торговли нашего региона со странами Совета сотрудничества. Но цифровые показатели пока не отражают наш реальный потенциал. Мы имеем все возможности значительно увеличить взаимный товарооборот. Для этого нам необходимо наращивать номенклатуру взаимной торговли. К примеру, Казахстан готов в кратчайшие сроки увеличить свой экспорт в страны Залива по 100 товарным позициям на сумму около 400 млн долларов, – подчеркнул Глава нашего государства.

Вторым направлением названа активизация инвестиционного сотрудничества. Согласно докладу UNCTAD, только за прошлый год приток чистых инвестиций в Центральную Азию увеличился на 40% и составил 10 млрд долларов, из которых 60% приходится на Казахстан.

– За годы независимости страны Залива вложили в экономику Казахстана порядка 3,6 млрд долларов. Поэтому мы заинтересованы в наращивании инвестиционных связей. Для этого мы проводим масштабные экономические реформы, направленные на диверсификацию экономики, в том числе создание наиболее благоприятных условий для иностранных капиталовложений. Недавно созданный Казахстаном и Саудовской Аравией Деловой совет призван стать важной площадкой для реализации торгового и инвестиционного потенциала двух стран. Мы готовы к запуску аналогичных механизмов сотрудничества со всеми государствами – членами Совета сотрудничества. Приглашаем наших партнеров к активному использованию передовых инструментов Международного финансового центра «Астана», – отметил Президент Казахстана.

По его мнению, важно развивать транзитно-транспортную сферу. В настоящее время страны региона принимают активные меры для диверсификации маршрутов и развития различных инфраструктурных и логистических проектов. В частности, Казахстан придает приоритетное внимание наращиванию потенциала Транскаспийского международного транспортного маршрута.

– Мы намерены планомерно увеличивать грузопоток через данный маршрут и довести его до 500 тысяч контейнеров в год к 2030 году. Кроме того, Казахстан принимает меры по развитию Международного транспортного коридора «Север – Юг», – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Еще одним приоритетным направлением в выступлении названо углубление энергетического сотрудничества. На территории государств Центральной Азии имеется более 30 млрд тонн разведанных запасов нефти и более 20 трлн кубических метров газа. Это делает регион вторым в мире по объему нефтегазовых ресурсов после Аравийского полуострова.

– Казахстан как участник Соглашения ОПЕК+ высоко оценивает сотрудничество со странами Организации и готов к углублению всестороннего взаимодействия. Наша страна ведет активную работу по диверсификации маршрутов транспортировки энергоресурсов. При этом Казахстан уделяет особое внимание модернизации и развитию новых генерирующих мощностей, привлечению передового опыта и технологий в сферу геологоразведки и добычи, а также развитию современной нефтехимической промышленности. Казахстан готов к тесному сотрудничеству с крупными энергетическими компаниями ваших стран, в частности, в области «зеленой» энергетики. Перспективными выглядят проекты с саудовской компанией ACWA Power, эмиратской Masdar, катарскими компаниями. Недавно на заседании Совета глав государств – членов ШОС я предложил провести в Казахстане Международный энергетический форум. Приглашаем экспортеров нефти и газа стран – членов Совета сотрудничества принять участие в этом мероприятии, – сообщил лидер Казахстана.

Глава государства отдельно остановился на вопросах продовольственной безопасности. Он проинформировал о заинтересованности Казахстана в увеличении объемов и диверсификации структуры экспортных поставок товаров агропромышленного комплекса в арабские страны.

– Наша страна входит в десятку крупнейших в мире производителей пшеницы и муки. Опыт и возможности арабских партнеров в производстве, переработке и сертификации продукции «органик» и «халал» весьма востребованы. В данном контексте считаем необходимым продолжить работу по синхронизации стандартов, системы технического регулирования и сертификации. Все эти задачи мы можем эффективно реализовать, используя потенциал Исламской организации продовольственной безопасности. Искренне благодарны руководству Катара за активные усилия в качестве председательствующей страны в ИОПБ. Отдельно хочу отметить значительный вклад Саудовской Аравии в поддержание деятельности этой Организации. В целях укрепления глобальной продовольственной безопасности предлагаю создать Механизм встреч министров сельского хозяйства для расширения сотрудничества в этой сфере, – подчеркнул Президент.

Важным направлением сотрудничества Глава государства считает развитие межрегионального туризма.

– Центральная Азия обладает уникальными туристическими ресурсами, которые необходимо использовать. Индустрия туризма считается одной из быстрорастущих сфер экономики региона. В этой связи мы готовы развивать взаимное продвижение туристского продукта в культурно-познавательной, экологической, спортивной, оздоровительной и деловой сферах. На сегодняшний день Казахстан ввел безвизовый режим для всех стран Совета сотрудничества арабских государств, а также наладил прямое воздушное сообщение с вашими столицами, – отметил Касым-Жомарт Токаев.

В завершение своего выступления Президент подчеркнул, что высказанные инициативы подтверждают стремление Казахстана к укреплению сотрудничества в интересах обеспечения взаимного устойчивого роста и процветания.

В первом Саммите «Центральная Азия + Совет сотрудничества арабских государств Залива» также приняли участие Наследный принц, Премьер-министр Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман бен Абдельазиз Аль Сауд, Принц, представитель Короля Бахрейна по гуманитарной работе и делам молодежи шейх Насер бин Хамад Аль Халифа, Эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани, Наследный принц Кувейта шейх Мешаль аль-Ахмед аль-Джабер Ас-Сабах, Вице-президент, Премьер-министр ОАЭ, Правитель Дубая шейх Мухаммед бен Рашид Аль Мактум, Принц, заместитель Премьер-министра Султаната Оман Асад бен Тарик Аль Саид, Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, Генеральный секретарь Совета сотрудничества арабских государств Залива Джассем Мухаммед Аль-Будави.

По итогам первого Саммита «Центральная Азия + Совет сотрудничества арабских государств Залива» принято Совместное заявление.