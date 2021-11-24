Регионы

Предварительные итоги

24.11.2021
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О социально-экономическом развитии Бескарагайского района рассказал на пресс-конференции в Региональной службе коммуникаций аким района Жаркынбек Байсабыров.

По итогам девяти месяцев текущего года объём валовой продукции сельского хозяйства составил 22 314,8 млн тенге. В том числе растениеводство – 12 706,7 млн тенге, животноводство – 11 895,6 млн тенге.  

– Наблюдается прирост всего поголовья, кроме мелкого рогатого скота. По сравнению с прошлым годом рост составил 106,1 процента. Произведённая сельскохозяйственная продукция выросла на 104% по сравнению с прошлым годом. Членами Республиканской палаты племенного животноводства в районе являются 12 крестьянских хозяйств, в том числе 9 хозяйств занимаются разведением крупного рогатого скота мясного направления; два хозяйства разводят племенных лошадей джабе; одно хозяйство выращивает мелкий рогатый скот породы байс, – сообщил Жаркынбек Байсабыров.

ТОО «Казникель» планирует строительство завода по производству кобальт-никелевой продукции. В настоящее время предприятием до 2022 года ведутся работы по разведке силикатных кобальт-никелевых руд на месторождении Горностаевское в Долонском сельском округе.

Что касается социальной сферы, в рамках повышения благосостояния жителей и решения социальных вопросов в районе уделяется особое внимание малообеспеченным и многодетным семьям.

– За три квартала текущего года принято 216 заявлений, АСП назначена 209 семьям. Выплачено 71909,0 тыс. тенге. Гарантированный социальный пакет назначен 129 семьям на сумму 19692,0 тыс. тенге. 18 детям-инвалидам, обучающимся на дому, назначена материальная помощь на сумму 1084,0 тыс. тенге, – уточнил Жаркынбек Байсабыров.

Рассказал аким района и о развитии сферы здравоохранения. В Бескарагайском районе ВКО функционируют 24 медицинских учреждения. Из них одна районная больница, два фельдшерско-акушерских пункта, 15 медицинских пунктов и 7 врачебных амбулаторий.

– В районе функционирует инфекционное отделение на 60 коек, в том числе шесть палат интенсивной терапии, 10 прививочных пунктов, имеется передвижной медицинский комплекс. Прививочные пункты обеспечены всем необходимым оборудованием. Во время борьбы с коронавирусной инфекцией благодаря спонсорской поддержке в районную больницу было закуплено 17 пульсоксиметров, 20 кислородных концентраторов. Областным отделом здравоохранения приобретены стационарный рентгеновский аппарат, семь кислородных концентраторов, аппарат искусственной вентиляции лёгких, шесть прикроватных мониторов, – отметил аким района.

В настоящее время эпидемиологическая ситуация в районе стабильная. Районная больница полностью обеспечена противовирусными и жаропонижающими лекарственными препаратами. В 2021 году больничный автопарк пополнился двумя новыми машинами скорой помощи с необходимым оснащением.

Как и в других районах области, одним из ключевых вопросов является обеспечение жильём. В Бескарагайском районе по программе «Одноэтажный Восток» в 2020 году построено 36 домов, которые переданы многодетным семьям, представителям социально уязвимых категорий населения, детям-сиротам.

В 2021 году за счёт частных инвесторов в селе Бескарагай построено 12 двухквартирных жилых домов общей площадью 1794,2 кв. м. На реализацию проекта из областного и районного бюджетов выделено 251 193,6 тыс. тенге. Проведены работы по прокладке инженерно-коммуникационной инфраструктуры.

Совсем недавно ключи от новых домов получили восемь многодетных семей, тринадцать семей из социально уязвимых слоёв населения, три медицинских работника и одна семья, дом которой находился в аварийном состоянии.

Также в районе по программе льготного ипотечного кредита «Бақытты отбасы» четыре семьи приобрели жильё, две многодетные семьи получили из бюджета жилищные сертификаты на 1 млн тенге.

На постоянном контроле и вопросы развития образования.

– Общее количество учащихся в районе составляет 2 901 человек, общее количество учителей – 573. Охват детей от 3 до 6 лет дошкольным воспитанием и образованием составляет 100 процентов, от 1 до 4 лет – 83 процента, – сообщил аким района.

Особое внимание уделяется решению актуальных вопросов социального характера, в частности оказанию помощи детям из малообеспеченных семей. В новом учебном году учащиеся из этой категории обеспечены школьной и спортивной формой, зимней обувью и канцелярскими товарами.

В текущем году в 18 школах проведены ремонтные работы по 38 проектам, на что были выделены денежные средства в сумме 166 289,9 тыс. тенге.

Флора Левина

24.11.2021
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