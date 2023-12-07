Турист без стейка не останется

Возможно, посох животновода и туриста станет рычагом сельской экономики… В Катон-Карагайском районе в рамках программы «Ауыл аманаты» в текущем году реализуются 46 проектов на общую сумму 355 млн тенге.

По информации акимата района, большая часть проектов относится к сфере животноводства, которая является основной отраслью экономики Восточного Казахстана. В целом на реализацию государственной программы «Ауыл аманаты» по ВКО выделено 1,5 млрд тенге, и Катон-Карагайский район принимает деятельное участие в освоении средств, реализуя большое количество проектов.

– Заявок было гораздо больше, как и желающих участвовать в этой популярной программе, – говорит аким района Дильдар Каликан. – В случае выделения средств в будущем найдётся ещё немало участников с различными проектами и бизнес-идеями в сфере сельского хозяйства.

Когда прибыль окупает затраты

Исходя из суровых природно-климатических условий, продолжительной, холодной и снежной зимы, особенно в горной части заповедного района, местные крестьянские и фермерские, личные подсобные хозяйства большую роль отводят породности и продуктивности животных. Это важно и выгодно с самых различных точек зрения.

Не секрет, что корма заготавливать в горной местности не так просто, учитывая такие природные аномалии, как нынче, когда всю весну и лето стояла засуха, а в период уборки кормов и урожая зерновых и масличных культур зарядил дождь. Как известно, дожди в Восточном Казахстане нынешней осенью шли, не переставая, больше месяца.

Любой хозяин поневоле задумается, если при одном и том же объёме и рационе кормов одна порода скота даёт привес и выход мяса гораздо больше, чем местный беспородный скот. Естественно, он будет отдавать предпочтение продуктивным бурёнкам и бычкам, пусть даже их придётся закупать на стороне. Да, племенные животные дёшево не обходятся, но способны окупить затраты, а затем приносить реальную прибыль.

– В целях развития мясного животноводства одно из крупных хозяйств Аксуского сельского округа закупило 183 головы полуторагодовалых бычков, – рассказывает аким района. – Животных завезли из Тарбагатайского района, а относятся они к казахской белоголовой породе, которая идеально подходит для содержания в местных условиях. Закупили их частично на заёмные и собственные средства.

Добавим, местные особенности таковы, что реализация мясной продукции на рынках и ярмарках в районе или в областном центре остаётся основным источником доходов населения. Видимо, популярность программы «Ауыл аманаты» вовсе не случайна, раз от желающих принять в ней участие нет отбоя!

Экзотика и бренды

Одной из экзотических и брендовых отраслей в Катон-Карагайском районе, как и прежде, является пантовое мараловодство, зародившееся на казахстанском Алтае много лет назад. Древний промысел далёких предков, которые из поколения в поколения, из рук в руки передавали секреты ведения уникального дела, сейчас переживает своего рода ренессанс. Целительные свойства переработанных рогов маралов были известны и в давние времена, но сейчас появляются новые технологии и способы извлечения полезных веществ, оказания на их основе лечебно-оздоровительных услуг. Однако и в этом деле, как считают специалисты, нужен «прилив свежей крови»: хотя безусловный приоритет старожилов нашего края в одомашнивании маралов никем не оспаривается, здесь тоже требуется неизбежное обновление породы.

Если опираться на беспристрастную статистику, то в различных хозяйствах района на текущий момент всего насчитывается 4357 голов маралов, от которых получено в текущем году пантовой продукции в консервированном виде 2,5 тонны. Лечебный отвар, получаемый во время обработки пантов, повсеместно используется для принятия ванн в местах отдыха приезжающих туристов и гостей. Поэтому специализированные хозяйства заинтересованы в том, чтобы короны у лесных красавцев были не только полновесными, но и качественными, и обеспечивали высокое содержание полезных, биологически активных веществ.

– В одном из наших мараловодческих хозяйств есть планы по закупу поголовья маралов в количестве 60 голов у коллег из Алтайского края Российской Федерации, – сообщают в акимате Катон-Карагайского района. – Породное обновление здесь так же важно и научно обоснованно, как и в работе с другими, более распространёнными в регионе видами сельскохозяйственных животных.

Характерно, что коллеги-мараловоды из разных стран поддерживают между собой связь, обмениваются опытом, а в Восточном Казахстане действует собственная Палата мараловодов, и здесь же проходил Всемирный конгресс мараловодов. Древняя отрасль и всё, что с ней связано, является центром притяжения туристов на Рудном Алтае, привлекательным брендом, неотъемлемой частью экономического и культурного наследия Восточного Казахстана.

Туристический потенциал

Есть ещё два оригинальных бренда заповедного края, дополняющих общую картину, придающих колорит и приносящих реальную пользу местным жителям. Это знаменитый алтайский мёд и катон-карагайский кумыс, без которых не представляют себе щедрый дастархан туристы, которые спешат увидеть нетронутую природу Востока.

По официальным сведениям, в нынешнем году на 343 пасеках получено 250 тонн мёда, а целебного напитка из кобыльего молока произведено и реализовано около 450 тонн. Всё это сегодня востребовано в сельской индустрии туризма для приёма гостей, организации питания и реализации свежей продукции.

В районном центре – селе Улкен Нарын – открылся и действует современный туристический информационный центр, который с момента ввода в эксплуатацию посетили 2 745 человек, в том числе проявили свой интерес к ВКО 105 туристов из Испании, Канады, Китая, Нидерландов, Франции.

– Возможности баз отдыха, гостиниц, гостевых домов, кемпингов, а их у нас насчитывается около 60, позволяют в сезон единовременно принять 1 689 человек, – приводит данные аким района. – В текущем году в туристической отрасли реализованы два проекта на общую сумму 345,8 млн тенге. Это центр оказания лечебных услуг на основе пантовой продукции около села Топкайын на сумму 275,4 млн тенге и проект по строительству трёх гостевых домиков на сумму 70,4 млн тенге. Во втором случае у автора бизнес-идеи имеются конкретные планы по расширению дела.

По данным статистики, в 2019 году в Катон-Карагайском районе побывали восемь тысяч туристов, а в текущем сезоне показатель увеличился до 40 тысяч. При этом не принимались в расчёт неофициальные гости из числа друзей, знакомых, родственников, посещающих район в частном порядке круглый год, независимо от дня и месяца на календаре.

Вне сезона

Наверное, здесь мы незаметно и подошли к главному. Если в областном центре снежный покров лёг только в декабре, то в Катон-Карагайском районе уже с конца октября лежит толстый слой снега и наступила зима. Прежде было принято считать, что в районе активным сезоном для туристов являются только короткие летние месяцы, но теперь эта установка поменялась.

Руководство области ставит задачу наладить работу в сфере туризма так, чтобы принимать гостей круглый год, отказавшись от ярко выраженной сезонности. Вообще, у акимата ВКО целая масса совершенно свежих подходов, идей, проектов, начинаний в данной сфере, о каждом из которых следует говорить отдельно. Так, в числе «живых», работающих проектов можно назвать «Гостевую семью», вызвавшую интерес в других регионах Казахстана. Городские дети приезжают и живут на летних каникулах в сельских семьях, изучают язык, постигают культуру, быт в естественной среде и условиях.

Особой темой в регионе становится местная кухня, которая также представляет собой «пищу для ума», своеобразную основу для туристических компаний при организации эксклюзивных гастротуров.

В настоящее время областным акиматом подбираются ключи для решения многих вопросов в регионе, в числе которых ремонт дорог до туристических зон, районов и населённых пунктов, организация придорожной инфраструктуры, реконструкция старых аэропортов. По их содержанию ведутся переговоры с профильным министерством.

Акцент ставится на том, что в первую очередь нужно поддерживать инициативы местного населения, и местные исполнительные органы на районном и сельском уровнях работают над конкретными поручениями для развития всех видов туризма в Восточно-Казахстанской области.

Таир Сапаргалиев