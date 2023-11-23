Важные акценты

Зайсан может стать одним из центров оказания медицинских услуг.

В районе ведётся масштабная работа по укреплению материально-технической базы сферы здравоохранения.

Так, по официальной информации акимата Зайсанского района, выделены необходимые финансовые средства на общую сумму 465 млн тенге для покупки и поставки современного компьютерного томографа.

– Сейчас ведётся активная работа по подготовке соответствующего помещения под новое диагностическое оборудование, – сообщила аким Зайсанского района Аэлита Ахметсалимкызы. – Когда его введут в эксплуатацию, зайсанцы и жители соседних районов не будут больше обращаться за подобной услугой в областной центр, терять время и средства на поездки.

По её словам, в районной больнице и ещё в шести медицинских объектах сельских населённых пунктов провели капитальный ремонт на сумму 610,4 млн тенге. В ближайшие годы в Зайсане планируется построить поликлинику и новые медицинские объекты в трёх селах – Жарсу, Сарыжыра, Жанатурмыс.

В частности, в селе Каратал, одном из крупных населённых пунктов района, расположенном вдоль оживлённой автомобильной трассы, в следующем году тоже построят типовую врачебную амбулаторию. Стоимость проекта составляет 507 млн тенге, необходимые для строительства финансовые средства также выделены.

Неотъемлемой частью социальной сферы Зайсанского района является система образования. В общей сложности в 27 школах занимаются 6410 учащихся, для которых созданы необходимые условия для обучения, воспитания, дополнительным образованием охвачен 961 ученик.

– Строительство новой школы на 300 мест ведётся в районном центре, – отметила аким района. – При помощи Социального фонда «Қазақстан халқына» новым современным оборудованием оснащена школа имени Мухтара Ауэзова в Зайсане. Что касается объектов дошкольного воспитания, то в селе Карабулак открыт частный детский сад на 75 мест.

В 14 объектах сферы образования выполнен текущий ремонт, чтобы местные школьники учились в комфортных условиях, развивались и получали качественные знания.

В зоне особого внимания акимата района, жителей находится состояние гидросооружения на реке Уйдене. При поддержке руководства области, депутатов разных уровней в последнее время этот вопрос начал решаться.

– На подготовку проектно-сметной документации (ПСД) для капитального ремонта гидросооружения на Уйденинском водохранилище в Зайсанском районе выделены необходимые средства из республиканского бюджета, – сообщила Аэлита Ахметсалимкызы. – Сейчас на конкурсной основе определяется профильное учреждение, которое будет этим заниматься.

Отмечается, что после завершения подготовки ПСД, поступления необходимых финансовых средств начнутся непосредственно ремонтные работы на важном объекте.

Напомним, что комплекс подготовительных работ по его реконструкции находится под постоянным контролем Правительства РК, профильных министерств и ведомств, акимата ВКО, как и на таком крупном и важном объекте на реке Кандысу в соседнем Тарбагатайском районе.

Руководство района также отмечает, что необходимо провести ремонт на внутрихозяйственных каналах по доставке поливной воды многочисленным потребителям.

Зайсанский район обладает большим потенциалом развития поливного земледелия, есть богатые и прочные традиции использования искусственного орошения для повышения урожайности зерновых, масличных, технических, кормовых культур.

Учитывая уроки прошлогодней засухи, местные аграрии в текущем сезоне заготовили достаточные объёмы различных кормов для поголовья скота. Всего в районе имеются 91 тыс. голов КРС, 101 тыс. овец и коз, 45 тыс. голов лошадей. В сельском хозяйстве района за 10 месяцев текущего года валовой внутренний продукт составил 45 млрд тенге, произведено 13 тыс. тонн мяса, 46 тыс. тонн молока.

Таир Сапаргалиев