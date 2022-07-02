Предупреждён – значит вооружён

Религиозную ситуацию в Восточно-Казахстанской области можно охарактеризовать как положительно стабильную.

Об этом сообщил руководитель отдела анализа и мониторинга религиозной ситуации Управления по делам религий ВКО Арман Рымканов.

В ходе пресс-конференции в Региональной службе коммуникаций он рассказал о проводимой информационно-разъяснительной работе среди населения, направленной на формирование в обществе иммунитета к деструктивной религиозной идеологии.

Всего в области действуют 20 информационно-разъяснительных групп, в состав которых вошли более 270 человек.

– Создание информационно-разъяснительных групп по вопросам религии и их работа способствуют формированию базовых знаний в сфере религии, воспитанию правовой этики и культуры у граждан путём повышения их правовой грамотности, профилактике и предупреждению конфликтов на межконфессиональной основе, – отметил Арман Рымканов.

Информационно-разъяснительная работа в области ведётся в нескольких направлениях. Среди наиболее эффективных можно выделить организацию круглых столов, семинаров, дебатов с участием активной части населения. Подобные мероприятия проводятся и среди маргинальных слоёв общества. Для работы с ними привлекаются сотрудники органов соцзащиты, здравоохранения, теологи и психологи. Не остаются без внимания и осуждённые, находящиеся в исправительных учреждениях. До них важную информацию доводят специалисты областного управления по делам религий.

Во время таких встреч гражданам разъясняют нормы действующего законодательства в религиозной сфере, рассказывают о деятельности зарегистрированных в стране религиозных объединений, а также опасности, которую представляют незарегистрированные или запрещённые деструктивные религиозные организации.

Кроме того, в регионе функционирует Центр исследования проблем религий ВКО. Психологи и теологи, работающие там, тоже ведут активную профилактическую работу среди граждан.

– С начала текущего года проведено более 1300 мероприятий, которые охватили 99 тысяч человек. В том числе организовано свыше 300 встреч с учащимися школ, колледжей и студентами вузов. Крупнейшим событием стала региональная TEDx-конференция «Межконфессиональное согласие и религиозная толерантность – основа духовного единства народа Казахстана», – отметил Арман Рымканов. – По итогам проведённой работы религиозную обстановку в области можно охарактеризовать как положительно стабильную. У большей части населения, благодаря проведённой работе, сформированы правильные ориентиры.

В завершение он напомнил, что жители, столкнувшиеся с негативным влиянием деструктивных религиозных течений, могут обратиться в правоохранительные органы, а также в Центр исследования проблем религий ВКО.

Телефон для справок: 8 (7232) 70-56-56.

Гульжан Естаева

Фото Аяужан Утеулиновой