Предупредить – значит победить 

Регулярное прохождение женщинами скринингов позволяет на раннем этапе выявлять и эффективно лечить предопухолевые патологии. В этом, в частности, заключается профилактика рака шейки матки.

Медики ВКО многопрофильного центра онкологии и хирургии провели декадник по повышению осведомлённости о раке шейки матки. В структуре женских злокачественных заболеваний оно одно из лидирующих.

В рамках запланированных мероприятий прошла пресс-конференция для средств массовой информации, на которой освещены вопросы по профилактике и ранней диагностике рака шейки матки (РШМ).

Заместитель директора онкоцентра по лечебной работе Анна Кухарева отмечает, что в Восточно-Казахстанском регионе рак шейки матки – один из самых распространённых видов онкологии. Он занимает второе место после рака молочной железы. Сейчас на диспансерном учёте по области с этим заболеванием состоят 1609 женщин. Только за 2020 год выявлено 153 новых случая РШМ.

Несмотря на то, что рак шейки матки относится к заболеваниям «визуальной локализации», у каждой четвёртой женщины Восточного региона эта патология диагностируется на поздней стадии. Основной категорией являются пациентки в возрасте 40–50 лет, хотя в последние годы отмечается рост заболеваемости среди молодых женщин.

– Статистика показывает, что в большинстве случаев рака шейки матки можно избежать, если своевременно поставить диагноз. Даже при отсутствии каких-либо жалоб женщины должны регулярно посещать гинеколога для профилактики гинекологических заболеваний и ранней диагностики. Рак шейки матки – это единственный вид онкологии, который можно предотвратить, – говорит заведующий отделением маммологии и онкогинекологии Серик Мухамеджанов.

В стране с 2008 года действует национальная скрининговая программа раннего выявления РШМ у женщин в возрасте от 30 до 60 лет. Скрининг проводится бесплатно в поликлиниках по месту прикрепления.

В специальных смотровых кабинетах у женщины берётся мазок на онкоцитологию (пап-тест). Если его результаты в норме, то следующее обследование пациентка может пройти через пять лет. Если обнаружено состояние предрака, то женщина направляется на дальнейшее обследование к онкогинекологу и другим специалистам.

По информации пресс-службы онкоцентра, за 2020 год в области проведено 68774 исследования, из которых в 19 случаях выявлены злокачественные новообразования, в 12 – первой стадии, в 6 – второй, третья стадия выявлена методом скрининга у одной жительницы Восточного Казахстана.

Специалисты поясняют, что рак шейки матки не передаётся по наследству, как полагают многие. Его причиной является вирус папилломы человека (ВПЧ). Известно более ста различных типов ВПЧ, однако не все обладают свойством вызывать рак шейки матки.

– Как всякий вирус, это абсолютный внутриклеточный паразит – он приходит в организм для того, чтобы жить и размножаться, используя резервы клетки. В данном случае речь идёт о клетках покровного эпителия шейки матки. По данным исследований, в возрасте от 18 до 25 лет 80 процентов женщин бывают инфицированы вирусом папилломы. В большинстве случаев через полтора-два года вирусы элиминируются организмом без медицинского вмешательства, – комментируют онкогинекологи.

Если же вирус задержался в организме дольше этого времени, возникает опасная ситуация – в результате каких-либо дефектов иммунной системы организма вирус может повлиять на изменение ДНК. Эти мутации могут привести к тому, что в клетках будет накапливаться всё больше аномальных структур. И вот тут у женщин начинают развиваться предопухолевые заболевания шейки матки.

Медики уверяют, что современные методы лечения позволяют сохранить репродуктивные органы женщины. Главное – своевременно диагностировать болезнь.

– К сожалению, несмотря на то, что проводятся скрининги, число случаев заболевания в области увеличивается, – говорит Серик Мухамеджанов. – Но что радует нас, онкологов, –

80 процентов женщин к нам приходят с первой начальной стадией, когда мы можем провести органосохраняющую операцию, продлить пациентке жизнь. Если у женщины был рак шейки матки, но мы сохранили шейку, то через пять лет она может забеременеть.

По большому счёту, в группе риска по РШМ – почти все представительницы женской половины населения. Но больше всего этой онкопатологии подвержены женщины, рано начавшие половую жизнь. Вероятность опухолевого процесса повышают имеющиеся хронические заболевания половой сферы, ВИЧ-инфекция, аутоиммунные заболевания.

К сожалению, в настоящее время не существует эффективных методов терапии вируса папилломы человека. Лечебные мероприятия направлены на ликвидацию доброкачественных и предраковых заболеваний, вызванных ВПЧ.

Рак шейки матки диагностируется компьютерной томографией, ПЭТ-сканированием (позитронноэмиссионная томография), МРТ (магнитно-резонансная томография), ультразвуковым исследованием.

Стоить отметить, что в ВКО многопрофильном центре онкологии и хирургии проводятся все виды диагностики и лечения этого заболевания. Врачи постоянно повышают квалификацию в лучших клиниках Казахстана и зарубежья, параллельно обучая своих коллег, что позволяет применять в регионе самые передовые методы специализированного лечения.

В рамках республиканской декады по профилактике рака шейки матки медики онкоцентра в прошедшую субботу провели с соблюдением всех эпидемиологических норм день открытых дверей. Для обследования не требовалось направления врача.

Некоторые женщины специально приехали на обследование из дальних районов – Шемонаихинского, Курчумского и Риддера.

Онкогинекологи приняли и осмотрели 78 жительниц области. Одновременно работала цитологическая лаборатория. В результате диагностики выявлено 17 предраковых заболеваний, у восьми женщин обнаружены другие заболевания, не связанные с онкологией, семь посетительниц получили рекомендации к прохождению кольпоскопии.

Аида Жумекенова

Фото пресс-службы ВКО МЦОиХ