Предупредить непоправимое

В Восточном Казахстане прошёл Международный форум по вопросам формирования культуры безопасного поведения детей, профилактики насилия и суицида.

В рамках реализации задач, обозначенных в Послании Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, а также программы «Рухани жаңғыру» в регионе реализуется проект по формированию здоровья и жизненных навыков, а также превенции суицида среди несовершеннолетних. В процессе этой комплексной работы состоялась международная конференция, где представители сферы образования, ведущие психологи школ и университетов региона обсудили проблемы детского и подросткового суицида.

По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно 10 процентов подростков в мире умирают в результате нанесения различных увечий. А Казахстан уже на протяжении десятилетия входит в десятку стран, которые занимают верхние строчки антирейтинга по количеству суицидов на 100 тысяч населения. В Восточном Казахстане с 2018 года совершается до 50 попыток суицида ежегодно, среди них семь–девять законченных случаев. С учётом этой печальной статистики сложно переоценить важность мероприятий, носящих превентивный характер.

Как сообщила в своём выступлении руководитель Управления образования ВКО Сайрангуль Жумадилова, необходимо принять меры как со стороны государства, так и общественных организаций и бизнеса, ведь обеспокоенность проблемами психического здоровья молодёжи растёт во всём мире. В регионе при поддержке акима области Даниала Ахметова запущен специальный проект в рамках государственного социального заказа по превенции суицида, были привлечены ведущие зарубежные и отечественные специалисты, в том числе психологи и психиатры, проведены мероприятия, направленные на профилактику и формирование культуры безопасного поведения учащихся.

Вице-министр образования и науки Бибигуль Асылова отметила отличную реализацию уникального проекта в регионе. Она подчеркнула, что в решении проблем суицидального поведения детей необходимо задействовать сферу дополнительного образования.

– Это важная составляющая образовательного и воспитательного процесса. Сейчас охват детей оставляет желать лучшего. В то время как посещение кружков, клубов, секций выполняет ряд важных функций по социализации детей, профилактики правонарушений, способствует здоровому всестороннему развитию личности. К слову, в Восточном Казахстане успешно работают дебатные клубы и внешкольные организации. Регион находится в первой пятёрке по охвату детей дополнительным образованием, – сообщила вице-министр образования.

Помимо этого, она рекомендовала сфокусировать внимание на развитии системы психолого-педагогического сопровождения детей. Сейчас в министерстве разрабатываются правила деятельности психологических служб, которые позволят стандартизировать подходы по работе с детьми. Кроме того, разрабатываются правила профилактики травли и буллинга среди несовершеннолетних.

В работе форума принял участие директор Центра психотерапии города Алматы Сергей Скляр. По его словам, профилактические программы направлены на предупреждение суицида, однако зачастую специалисты занимаются выявлением факторов конкретных суицидальных попыток, что не всегда даёт результат. Усилия должны быть направлены на первичную профилактику, а именно на недопущение развития психических расстройств, насилия в отношении детей. Он также отметил, что необходимо проводить психообразовательные тренинги для родителей, вовлекать в решение проблемы различные социальные институты.

Заведующая кафедрой психологии и коррекционной педагогики ВКУ им. С. Аманжолова Юлия Кукина поделилась в ходе форума мнением, что психологам образовательных учреждений региона необходимо строить работу на том, чтобы давать детям и подросткам спектр поведенческих возможностей решения различных кризисных ситуаций.

Программа форума позволила презентовать практические методы и рекомендации по оказанию психологической помощи подросткам, родителям и педагогам. Участники выразили надежду, что форум послужит площадкой для экспертных дискуссий и разработки новых подходов в работе с детьми.

Дарья Антон

Фото из открытых источников