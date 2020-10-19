Предотвратили трагедию 

В районе Алтай полицейские спасли мужчину от суицида.

На днях в районный отдел полиции позвонили очевидцы и сообщили, что неизвестный пытается спрыгнуть с крыши многоэтажного дома.

На место происшествия незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа. Полицейские поднялись на крышу и попытались отвести молодого человека от края кровли, но он никого к себе не подпускал и не шёл на диалог.

– Мужчина долго не поддавался уговорам, – рассказал начальник Департамента полиции Восточно-Казахстанской области Сагат Мадиев. – Капитану полиции Самату Сайлауханову, старшему лейтенанту полиции Мадияру Умирзакову и сержанту полиции Ертаю Тойбазарову удалось подойти поближе и схватить его за рукав. Полицейские удержали молодого человека и отвели в безопасное место. Он был доставлен в отдел полиции для дальнейшего выяснения обстоятельств.

Позже выяснилось, что 35-летний мужчина решил свести счеты с жизнью после бытового конфликта. Благодаря слаженным действиям стражей правопорядка его удалось спасти от необдуманного шага.

Татьяна Кравченко

Район Алтай