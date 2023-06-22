Предана своей профессии

Она хотела стать педагогом, но шаг за шагом судьба вела её по другому пути… И вот уже более 20 лет Думан Ғылыммедден предана государственной службе.

Думан Ғылыммедден – руководитель отдела сертификации и лицензирования медицинской деятельности Департамента Комитета медицинского и фармацевтического контроля МЗ РК по Восточно-Казахстанской области.

Родилась Думан в посёлке Жангизтобе Жарминского района (ныне область Абай), росла в простой семье. В юности мечтала стать учителем. Но окончив школу с золотой медалью, поступила в Семипалатинский технологический институт мясной и молочной промышленности. Второе высшее образование получила по специальности «вычислительная техника и программное обеспечение» в Семипалатинском государственном университете имени Шакарима.

Трудовой путь начала в 1997 году лаборантом в Институте атомной энергии Национального ядерного центра в городе Курчатов. После работала контролёром на рейсовых автобусах, бухгалтером в крестьянском хозяйстве, продавцом в магазине, оператором Жарминской районной санэпидстанции…

– В 2003 году организацию реорганизовали, и меня назначили главным специалистом по мониторингу и информационному обеспечению Жарминского районного управления госсанэпиднадзора. С этого момента и начался мой путь государственного служащего, – говорит Думан Ғылыммедден.

Из-за специфики работы мужа Думан успела поработать главным специалистом в Управлениях санэпидконтроля Аягозского и Абайского районов. В середине 2017 года их семья переехала в Усть-Каменогорск. По конкурсу она прошла на должность главного специалиста службы управления персоналом Департамента охраны общественного здоровья ВКО, а в 2020 году была назначена главным специалистом отдела оказания госуслуг и цифровизации Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг ВКО.

После реорганизации ведомства стала главным специалистом отдела сертификации и лицензирования медицинской деятельности Департамента Комитета медицинского и фармацевтического контроля МЗ РК по Восточно-Казахстанской области. В начале текущего года назначена руководителем отдела.

За годы работы в сфере здравоохранения Думан заслужила уважение коллег, которые отмечают её профессионализм, деловые качества, строгое и в то же время трепетное отношение к работе, чёткое выполнение поставленных задач и эффективную организацию работы подчинённых. Как яркий пример добросовестного государственного служащего Думан Ғылыммедден не имеет дисциплинарных взысканий, неукоснительно соблюдает этику и Кодекс госслужащего. В прошлом году её наградили нагрудным знаком «Денсаулық сақтау саласына қосқан үлесі үшін».

– Госслужба для меня – это, прежде всего, большая ответственность перед народом и государством, – отмечает она. – Чувство патриотизма. И, конечно, стабильность.

Оглядываясь назад, Думан ни о чем не жалеет: у неё прекрасная семья, трое детей, интересное хобби, и, конечно, любимая работа.

– И неважно, госслужащий ты или нет, главное всегда отставаться человеком, дарить радость, мечтать и верить! – подытожила Думан Ғылыммедден.

Алия Сейсенбаева