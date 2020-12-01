Праздник 

Праздник

Дорогие земляки! 

Искренне и сердечно поздравляю вас со знаменательным праздником – Днём Первого Президента Республики Казахстан!  Праздник 

Этот праздник – свидетельство и подтверждение исторических заслуг Лидера нации Нурсултана Абишевича Назарбаева в становлении и развитии независимого Казахстана! В далёком 1991 году Елбасы, взяв на себя историческую ответственность за будущее народа, осуществил модернизацию страны, за 30 лет провёл грандиозные реформы в экономике и социальной сфере, направленные на повышение уровня и качества жизни граждан. 

Благодаря мудрой, дальновидной политике Первого Президента Казахстан состоялся как надёжный международный партнёр с высокой степенью доверия и уважения. На священной земле Абая навсегда замолчал ядерный полигон, а Казахстан получил твёрдые международные гарантии своей безопасности.  

Активная и плодотворная деятельность Лидера нации Нурсултана 
Абишевича Назарбаева на благо народа и государства является образцом служения своему Отечеству. 

В этот праздничный день желаю  Елбасы и всем нам крепкого здоровья, семейного благополучия и успехов!   

 

Даниал Ахметов,  

аким Восточно-Казахстанской 
области 

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