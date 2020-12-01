Дорогие земляки!

Искренне и сердечно поздравляю вас со знаменательным праздником – Днём Первого Президента Республики Казахстан!

Этот праздник – свидетельство и подтверждение исторических заслуг Лидера нации Нурсултана Абишевича Назарбаева в становлении и развитии независимого Казахстана! В далёком 1991 году Елбасы, взяв на себя историческую ответственность за будущее народа, осуществил модернизацию страны, за 30 лет провёл грандиозные реформы в экономике и социальной сфере, направленные на повышение уровня и качества жизни граждан.

Благодаря мудрой, дальновидной политике Первого Президента Казахстан состоялся как надёжный международный партнёр с высокой степенью доверия и уважения. На священной земле Абая навсегда замолчал ядерный полигон, а Казахстан получил твёрдые международные гарантии своей безопасности.

Активная и плодотворная деятельность Лидера нации Нурсултана

Абишевича Назарбаева на благо народа и государства является образцом служения своему Отечеству.

В этот праздничный день желаю Елбасы и всем нам крепкого здоровья, семейного благополучия и успехов!

Даниал Ахметов,

аким Восточно-Казахстанской

области