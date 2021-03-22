Накануне Наурыза в областной библиотеке им. А. С. Пушкина организовали литературную экспозицию «Праздник, дарящий радость и тепло».

На выставке представлены произведения на двух языках, повествующие о Наурызе, – от древних истоков до современных традиций празднования. Среди них труды величайших мыслителей прошлого – «Шах-Наме» Фирдоуси, «Рубаи» Омара Хайяма, Абурайхана Бируни, Рудаки, а также книги и статьи известных казахстанских, российских, иранских, таджикских и других исследователей, посвящённые этому празднику.

Экспозиция разделена на шесть тематических секций: «История праздника Наурыз», «Обычаи и традиции», «Семь сокровищ», «Щедрый дастархан», «Музыка Великой степи», «От байги до Олимпиады». Каждая часть выставки знакомит с историей, традициями и особенностями этого праздника.

В первой секции собраны книги, рассказывающие и раскрывающие историю праздника. Они знакомят с историей зарождения Наурыза, его особенностями у разных народов, рассказывают о взаимопроникновении и взаимовлиянии различных культур и традиций. Например, в книге «Магия Навруза» собраны содержательные и ценные публикации об истории и природе этого древнего, но вечно молодого праздника, который отмечают с древнейших времён и по настоящее время народы в Иране, Центральной Азии, Закавказье и некоторых других странах Востока.

– В сентябре 2009 года Наурыз был включён ЮНЕСКО в список нематериального культурного наследия человечества, а 23 февраля 2010 года ООН приняла резолюцию «Международный день Навруз». Этот праздник получил международный статус, – рассказывает сотрудник читального зала Яна Абдеева. – Ведь издавна многие народы славили солнце и смену времён года, приветствовали приход весны. У многих традиций многовековая история.

Действительно, у каждого народа свои, сложившиеся веками история, миропонимание, духовное восприятие природного начала, легенды, поверья, сказки, обычаи и обряды. О традициях и обычаях казахского народа рассказывают сборники «Страна Великой степи», «Наурыз», «Наурызнама», «Обычаи и традиции казахского народа», «Быт и культура казахского народа», «Традиции и обряды казахского народа», «Традиции и обычаи казахов» и многие другие. Из этих произведений можно узнать о ювелирном искусстве и значении камней, узоров, орнаментов, металлов в драгоценностях, о фольклоре, казахских сказках, пословицах и поговорках.

– Например, огромный исследовательский труд Бахыта Каирбекова «Мир кочевья. Мифы Великой степи. Казахский этикет» – это уникальная книга, написанная прекрасным поэтическим слогом, с яркой образностью. Она раскрывает многовековые ценности и устои исторического и духовного национального самосознания и культурного наследия народа Казахстана, – рассказывает о книгах экспозиции Яна Абдеева. – Названия глав «Под вечным оком Тенгри», «Космогония», «Степной календарь», «Страна великих трав», «Священный лес», «Зеркало мира», «Священные птицы Великой степи», «Кочующие во времени» настраивают на соприкосновение с некой священной таинственностью природы.

Особое место в мировоззрении народа занимает понятие «Жеті қазына» – «Семь сокровищ». Значения каждого из них раскрыты в книгах Сеита Кенжеахметова «Жеті қазына», «Саят. Охота», «Қазақ тазысы – Казахская борзая тазы». К примеру, работы Марата Муканова «Казахская юрта» и Сайына Назарбекұлы «Қазақтық киіз үйі» повествуют об одной из главных национальных ценностей кочевников – юрте. На выставке также представлены сборники произведений известнейших казахских классиков – Абая Кунанбайулы, Мухтара Ауэзова, Мухтара Магауина, Мукагали Макатаева и многих других.

На праздник принято надевать самую красивую одежду, а каждый узор, орнамент, украшение в национальной одежде казахов имеет особое сакральное значение. Об этом можно узнать из книг «Национальная одежда казахского народа», «Қазақтың отбасылық дәстүрлері», «Қазақ ұлттық киімінің этномәдени лексикасы» и «Қазақстан халықтарының ұлттық киімдері».

– Какой же праздник без дастархана? В секции «Щедрый дастархан» собраны альбомы и книги с советами и рецептами по приготовлению разных национальных блюд: например книги «Казахская национальная кухня», «Мусульманская кухня», «Исламская кухня», – делится Яна Абдеева. – Тут есть и полные рецепты, вплоть до количества компонентов, с иллюстрациями. Для себя можно найти много полезной информации в этой части выставки.

На втором этаже библиотеки внимание привлекает интересная экспозиция – юрта, собранная из книг. Она символизирует связь прошлого и настоящего, давних традиций с современностью. Так как юрта круглая, она олицетворяет вселенную, которая состоит из книг (в данном случае). А так как книги – это знания, то получается, что вселенная – это информация.

Ещё одно из важных составляющих праздника – это музыка, состязания и творческие номера певцов и поэтов. В секции выставки «Музыка Великой степи» представлены произведения о музыкальных инструментах, сборники с современными текстами айтысов и казахскими традиционными кюями, аудиозаписями музыкального наследия Восточного Казахстана, книги о композиторах и исполнителях Казахстана. В некоторых представлены даже ноты музыкальных произведений.

Особое место на Наурыз отводилось спортивным играм и состязаниям. В секции «От байги до Олимпиады» собраны книги о национальных видах спорта – традиционных байге и көкпар, қыз қуу, аударыспақ, тенге алу, жорға жарыс, жамбы ату, знаменитых на весь мир – казах куреси и тоғызқұмалақ и любимой всеми мужчинами арқан тартыс.

Помимо этого, сотрудники библиотеки подготовили для самых любознательных посетителей, которые желают погрузиться в историю и узнать больше о традициях праздника, познавательную квест-игру «По дорогам Наурыза». Чтобы её пройти, нужно взять маршрутный лист и найти карточки с заданиями в книгах-подсказках на выставке. Далее в каждой из секций ответить на один вопрос и получить указание на следующую книгу-подсказку, в которой спрятано очередное задание. В финале участников, помимо обретённых знаний, ждут сладкие призы и сувениры. Квест-игра, так же как и выставка, представлена на двух языках.

Литературная экспозиция «Праздник, дарящий радость и тепло» продлится до 28 марта.

Дамир Омаров

Фото Ануара Тюлюбаева