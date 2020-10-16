Правило 90 секунд 

В Усть-Каменогорске в гаражном кооперативе «Энергетик-3» загорелся автомобиль.

Как выяснилось, изначально в помещении гаража загорелись деревянные конструкции, личные вещи, затем пламя перекинулось на бампер и заднюю покрышку автомобиля Toyota Cresta 1993 года выпуска.

Прибывшие на место происшествия огнеборцы ликвидировали пожар на общей площади два квадратных метра. К счастью, пострадавших нет. Пожарные отрабатывают версию «источник зажигания – открытый огонь».

Специалисты Департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области напоминают, что при пожаре в автомобиле не нужно поддаваться панике. Необходимо остановить транспортное средство у обочины, подальше от людей, других машин и построек, затем выключить зажигание и поставить автомобиль на стояночный тормоз. Забрать документы, и в случае если вы ехали с пассажирами, помочь им выбраться из салона.

В загоревшейся машине нельзя находиться более 90 секунд. Нужно попробовать найти очаг возгорания и оценить интенсивность пожара. Если огонь вспыхнул рядом с бензобаком, следует немедленно отбежать подальше от машины. В случае если есть возможность потушить автопожар, используйте огнетушитель. Также можно накрыть очаг возгорания брезентом, одеялом, курткой и так далее, тогда приток воздуха будет минимальным и есть вероятность, что пожар прекратится.

ДЧС ВКО