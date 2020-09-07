Пожары – от беспечности 

Больше всего пожаров регистрируется в частном секторе.

Как сообщает пресс-служба Управления по чрезвычайным ситуациям Усть-Каменогорска, основные причины возгорания в частных домах – пренебрежение правилами пожарной безопасности. Неисправная печь или электропроводка, курение в постели, электроприборы, оставленные без присмотра, и детская шалость с огнём часто приводят к необратимым последствиям. Причем как в городах, так и районах области.

Так, в Риддере на улице Заводской произошло возгорание жилого дома и хозяйственных построек на площади 110 квадратных метров. Огнеборцы локализовали пожар и не дали распространиться ему на соседние дома, но, к сожалению, спасти жилье и имущество не удалось. Причинами пожара могли стать аварийный режим работы электрооборудования или неосторожное обращение с огнём.

В Усть-Каменогорске в жилом частном доме на два хозяина на улице Вокзальной горели деревянные конструкции кровли, оконных и дверных блоков, а также хозпостройки на общей площади 80 квадратных метров. По причине пожара отрабатываются версии: поджог или неосторожное обращение с огнем.

Сотрудники УЧС и пожарных частей в преддверии отопительного сезона проводят подворовые обходы в жилом секторе. Жильцам домов с печным отоплением рассказывают, как правильно подготовить его к первым холодам и эксплуатировать.

– Хочу обратить внимание всех граждан, особенно живущих в частном секторе, на то, что необходимо соблюдать правила пожарной безопасности, – подчеркнула пресс-секретарь УЧС Усть-Каменогорска Марина Лискова. – Это поможет сохранить свою жизнь и жизнь других людей. Профилактическую работу мы будем проводить в течение всего отопительного сезона.

Ещё одной распространённой причиной пожаров и отравления угарным газом является забытая готовящаяся на плите пища. Так, в службу 101 поступило сообщение о запахе дыма в подъезде 9-этажного жилого дома на улице Карбышева в областном центре. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники ЧС. Дверь в квартиру, откуда шёл дым, никто не открывал. Тогда пожарные, демонтировав оконные решётки, проникли в помещение. Кухня была полностью задымлена. В УЧС Усть-Каменогорска уточняют, что с начала 2020 года зарегистрировано свыше 30 подобных случаев.

Сотрудники УЧС в очередной раз напоминают о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности. Чтобы избежать трагических последствий, необходимо следить за исправностью электропроводки, выключателей и розеток; содержать электрические приборы, плиты в исправном состоянии и на несгораемых подставках, подальше от штор, мебели и горючих материалов; не допускать включения в одну сеть нескольких электроприборов; не использовать самодельные электронагревательные приборы.

В частном секторе перед началом отопительного сезона нужно обязательно отремонтировать печи. Стоит помнить, что дымоходы следует очищать не реже одного раза в месяц, не допускать растопку печи легковоспламеняющимися жидкостями, а также прекратить топку печи не менее чем за два часа до выхода из дома.

Татьяна Кравченко