Поздравление акима ВКО Даниала Ахметова с Днём благодарности

Уважаемые восточноказахстанцы!

Дорогие земляки!

На протяжении семи лет 1 марта мы отмечаем День благодарности. И этот праздник – то время, когда мы можем и должны сказать спасибо всем тем, без кого сегодня невозможно представить нашу жизнь, поскольку с их работой мы сталкиваемся практически ежедневно. Это наши учителя, врачи, полицейские, спасатели, в общем, все те, для кого слова честь, долг и любовь к родине – не пустой звук. Но также нужно поблагодарить и тех, чей труд не всегда видим, это люди, которые ежедневно выходят к станкам на заводах, кто трудится на фермах и полях. И, безусловно, это наши волонтёры, которые всегда готовы прийти на помощь людям, оказавшимся в непростой жизненной ситуации, оказать необходимую поддержку. Герои нашего времени живут среди нас, зачастую они скромны и не любят говорить о своих достижениях. Именно поэтому в День благодарности важно напомнить им о том, что их ценят и уважают.

Мы говорим спасибо всем тем, кто стремится к новым свершениям на трудовом и творческом поприще, тем, чей труд делает нашу жизнь лучше и тем, кто помогает слабым, не пасует перед трудностями, уверенно идёт к своим целям.

В этот день я хочу пожелать всем мира, добра, счастья, уюта и тепла в ваших домах, благополучия и процветания. И пусть этот светлый праздник – День благодарности станет символом укрепления связи поколений и единства нашего народа.

Даниал Ахметов, аким Восточно—Казахстанской области