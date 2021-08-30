Поздравление акима ВКО Даниала Ахметова с Днем Конституции РК

Уважаемые восточноказахстанцы!

Поздравляю вас с Днём Конституции Республики Казахстан!

Конституция – это документ, который определил системные основы развития нашей страны. В нём заложены основные ценности здорового и успешного общества: свобода, единство, экономическое благополучие, право выбора, право на труд, право на вероисповедание и многое другое.

Благодаря этому мы в сравнительно короткий исторический срок провели жизненно важные преобразования, мирно прошли этап становления независимости, заложили основы правового и демократического общества.

Как результат – Казахстан сегодня признан равноправным цивилизованным членом мирового сообщества. У каждого казахстанца с момента рождения по умолчанию имеются самые широкие права, гражданство и паспорт суверенного государства, что само по себе уже является особой привилегией и составляющей нормального человеческого достоинства.

Уважаемые сограждане, поздравляю вас с Днем Конституции, желаю крепкого здоровья, благополучия и согласия в каждом доме!

Даниал Ахметов, аким Восточно-Казахстанской области