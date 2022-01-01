Поздравление акама ВКО Даниала Ахметова с Новым годом

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!

Совсем скоро мы перевернём страницу 2021 года и войдём в новый 2022!

Прошедший год, несмотря на пандемию коронавируса и другие сложности, стал знаковым для всей страны.

Мы достойно отметили 30-летие Независимости Республики Казахстан.

Главными ценностями для многонационального народа Казахстана были и остаются мир, единство и благополучие граждан.

Прочная основа для созидательного развития страны заложена героическим трудом народа Казахстана и усилиями Первого Президента Нурсултана

Абишевича Назарбаева, курс которого успешно продолжает Глава государства Касым-Жомарт Токаев.

В 2021 году нам удалось достичь хороших результатов во многих сферах. Приоритетом для нас является жизнь и здоровье наших граждан.

Восточный Казахстан стал лидером по вакцинации, и я благодарен жителям региона за ответственное отношение к здоровью своих близких.

Мы открыли несколько новых учреждений здравоохранения, и в первую очередь, это Центр ядерной медицины и онкологии в Семее.

В сфере строительства мы впервые перешагнули планку в миллион квадратных метров жилья в год и не будем останавливаться на этом.

Программы «Одноэтажный Восток» и «Бақытты Отбасы» стали хорошим инструментом для поддержки многодетных малообеспеченных граждан и молодых специалистов.

Реализация комплексных планов развития приграничных территорий и бывших районных центров позволяет стимулировать развитие и качественный рост этих населённых пунктов.

Я убеждён, что сплочённость и единство восточноказахстанцев позволят покорить новые вершины.

Поздравляю вас с Новым 2022 годом – годом новых надежд и смелых планов! Пусть все они воплотятся в жизнь!

Я искренне желаю всем вам добра, счастья и благополучия!

Даниал Ахметов, аким Восточно-Казахстанской области