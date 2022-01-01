Поздравление акама ВКО Даниала Ахметова с Новым годом
УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
Совсем скоро мы перевернём страницу 2021 года и войдём в новый 2022!
Прошедший год, несмотря на пандемию коронавируса и другие сложности, стал знаковым для всей страны.
Мы достойно отметили 30-летие Независимости Республики Казахстан.
Главными ценностями для многонационального народа Казахстана были и остаются мир, единство и благополучие граждан.
Прочная основа для созидательного развития страны заложена героическим трудом народа Казахстана и усилиями Первого Президента Нурсултана
Абишевича Назарбаева, курс которого успешно продолжает Глава государства Касым-Жомарт Токаев.
В 2021 году нам удалось достичь хороших результатов во многих сферах. Приоритетом для нас является жизнь и здоровье наших граждан.
Восточный Казахстан стал лидером по вакцинации, и я благодарен жителям региона за ответственное отношение к здоровью своих близких.
Мы открыли несколько новых учреждений здравоохранения, и в первую очередь, это Центр ядерной медицины и онкологии в Семее.
В сфере строительства мы впервые перешагнули планку в миллион квадратных метров жилья в год и не будем останавливаться на этом.
Программы «Одноэтажный Восток» и «Бақытты Отбасы» стали хорошим инструментом для поддержки многодетных малообеспеченных граждан и молодых специалистов.
Реализация комплексных планов развития приграничных территорий и бывших районных центров позволяет стимулировать развитие и качественный рост этих населённых пунктов.
Я убеждён, что сплочённость и единство восточноказахстанцев позволят покорить новые вершины.
Поздравляю вас с Новым 2022 годом – годом новых надежд и смелых планов! Пусть все они воплотятся в жизнь!
Я искренне желаю всем вам добра, счастья и благополучия!
Даниал Ахметов, аким Восточно-Казахстанской области