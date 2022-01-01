Праздник

Поздравление акама ВКО Даниала Ахметова с Новым годом

01.01.2022
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УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ! 

Совсем скоро мы перевернём страницу 2021 года и войдём в новый 2022!  

Прошедший год, несмотря на пандемию коронавируса и другие сложности, стал знаковым для всей страны.  

Мы достойно отметили 30-летие Независимости Республики Казахстан.  

Главными ценностями для многонационального народа Казахстана были и остаются мир, единство и благополучие граждан.  

Прочная основа для созидательного развития страны заложена героическим трудом народа Казахстана и усилиями Первого Президента Нурсултана 
Абишевича Назарбаева, курс которого успешно продолжает Глава государства Касым-Жомарт Токаев. 

В 2021 году нам удалось достичь хороших результатов во многих сферах. Приоритетом для нас является жизнь и здоровье наших граждан. 

Восточный Казахстан стал лидером по вакцинации, и я благодарен жителям региона за ответственное отношение к здоровью своих близких. 

Мы открыли несколько новых учреждений здравоохранения, и в первую очередь, это Центр ядерной медицины и онкологии в Семее 

В сфере строительства мы впервые перешагнули планку в миллион квадратных метров жилья в год и не будем останавливаться на этом.  

Программы «Одноэтажный Восток» и «Бақытты Отбасы» стали хорошим инструментом для поддержки многодетных малообеспеченных граждан и молодых специалистов. 

Реализация комплексных планов развития приграничных территорий и бывших районных центров позволяет стимулировать развитие и качественный рост этих населённых пунктов. 

Я убеждён, что сплочённость и единство восточноказахстанцев позволят покорить новые вершины. 

Поздравляю вас с Новым 2022 годом – годом новых надежд и смелых планов! Пусть все они воплотятся в жизнь! 

Я искренне желаю всем вам добра, счастья и благополучия! 

 

Даниал Ахметов, аким Восточно-Казахстанской области 

01.01.2022
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