Поёт Усть-Каменогорск!

В областном центре завершился вокальный фестиваль-конкурс «Поющий город».

В течение месяца в Восточно-Казахстанском областном архитектурно-этнографическом и природно-ландшафтном музее-заповеднике царила атмосфера творчества и хорошего настроения. Здесь проходил необычный для города конкурс, в котором свои вокальные таланты представляли непрофессиональные исполнители разных возрастов.

Многие вышли на сцену впервые. Они смогли почувствовать себя настоящими артистами. На всех этапах конкурса участников поддерживали друзья и близкие.

Как рассказали в Управлении культуры ВКО, мероприятие проводилось в рамках празднования 55-летия музея-заповедника. Каждый конкурсант получил возможность проявить свой талант, испытать удачу и приобрести новых друзей.

– Участники, вышедшие в финал, продемонстрировали свои лучшие качества – волю к победе и яркий исполнительский талант, – отметили организаторы. – Членам жюри, которые имеют богатый профессиональный опыт, было непросто выбрать претендентов на призовые места.

Финал и гала-концерт мероприятия состоялся на сцене этнодеревни. В исполнении конкурсантов звучали песни различных жанров и эпох на казахском, русском, английском языках. Участникам предоставлялась полная свобода для самовыражения.

Во внимание принимались не только вокальные данные, но и то, как исполнители держались на сцене, проявляли артистичность и культуру подачи. Случалось, что некоторые вокалисты неточно брали ноту, но это не помешало их победе. Харизма затмила все ошибки.

В итоге призовые места в номинации «Эстрадное исполнение» в возрастной категории от 6 до 10 лет завоевали следующие участники: Айсулу Ринатқызы – первое место, Айкөркем Жанарбек – второе, Алиса Ирошникова – третье место.

Лучшим исполнителем в возрасте от 11 до 16 лет был признан Марат Үкілі, совсем немного уступил ему Тоқтар Серикұлы, замкнула тройку призёров Анастасия Липилина.

Среди вокалистов в категории 16+ и старше первое место завоевал Алихан Турлубеков, 2 место – Төлеуханов Рүстем.

Валентина Фрышко стала дипломантом второй степени в номинации «Академическое пение». Специальный сертификат за «Сохранение народной культуры» получили Марат Ахмед и Марат Мұхаметжан.

Диплом в номинации «За популяризацию инструментального творчества» вручили Рүстему Төлеуханову.

Ярким музыкальным обрамлением фестиваля стало выступление с прекрасными концертными номерами артистов областного Дома дружбы – центра общественного согласия.

Всех участников музыкального события поздравил и поблагодарил руководитель Управления культуры Восточно-Казахстанской области Нурболат Ахметжанов. Призёрам он вручил дипломы и памятные подарки.

– Замечательно, что в нашем городе живёт так много людей, увлечённых музыкой, умеющих выражать свои чувства и настроение посредством пения! – заметил Нурболат Ахметжанов. – Совместными усилиями мы смогли выявить дарования и подарить жителям и гостям города яркий запоминающийся праздник. Отдельная благодарность предпринимателям, оказавшим спонсорскую помощь. Надеемся, фестиваль «Поющий город» станет для Усть-Каменогорска традиционным – талантов у нас очень много!

Бахыт Сарсембаева

Фото Управления культуры ВКО