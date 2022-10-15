Повышая правовую грамотность

Каков механизм проведения честных выборов? Какую роль в избирательном процессе играют независимые наблюдатели? В Усть-Каменогорске обсудили актуальные вопросы избирательного права и процесса.

Напомним, первого сентября Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев предложил провести внеочередные президентские выборы. Датой их проведения определено 20 ноября текущего года. Подготовка к внеочередным выборам идёт полным ходом.

Для консолидации сообщества юристов страны на базе республиканского общественного объединения «Казахстанский союз юристов» создан штаб «За честные выборы». Как отмечают члены штаба, его основной целью является разъяснение основных положений выборного законодательства о внеочередных выборах Президента Республики Казахстан, а также оказание правовой помощи участникам выборного процесса, взаимодействие с представителями гражданского общества, средств массовой информации на всех этапах и уровнях организации электорального процесса.

В этой связи в Казахстанско-Американском свободном университете прошла онлайн-встреча представителей штаба со студентами, магистрантами, докторантами и представителями неправительственных организаций учебного заведения по разъяснению выборного законодательства.

Учёные-юристы не только рассказали о тонкостях избирательного права и процесса, но и ответили на многочисленные вопросы участников встречи о механизме проведения честных выборов, роли независимых наблюдателей в избирательном процессе и многие другие.

– Считаю, что всем казахстанцам необходимо проявить свою гражданскую позицию и принять активное участие в выборах, – сказал представитель штаба «За честные выборы», доктор юридических наук, профессор, член Казахстанского союза юристов Ермек Абдрасулов. – Народ является не просто формальным субъектом избирательного процесса, именно от голоса каждого зависит судьба будущего страны.

Молодые люди отметили важность таких мероприятий, поскольку многие впервые примут участие в голосовании – знать основы избирательного права и процесса им просто необходимо.

– Считаю, что подобные встречи полезны, особенно для молодёжи, – поделился мнением студент второго курса КАСУ Глеб Черкашин. – Они способствуют повышению правовой культуры, а также мотивируют проявить активную гражданскую позицию и принять участие в голосовании. Это очень важно, ведь будущее – за молодым поколением.

Александра Исаева