Повелительница ярких красок

Юная художница из Усть-Каменогорска Арина Зиновьева стала призёром республиканского дистанционного конкурса «Бояулар құпиясы».

По информации организаторов мероприятия – Республиканского учебно-методического центра дополнительного образования Министерства просвещения Республики Казахстан, основной целью конкурса юных художников является развитие художественных, творческих способностей детей, стимулирование их профессиональной ориентации.

Конкурс «Бояулар құпиясы» проводился по двум номинациям «Менің елім – менің жерім» и «Палитра талантов».

Юные художники представили работы в нескольких жанрах, таких как классическая живопись (портрет, пейзаж), тематический натюрморт (изображение предметов народного быта или изделий народных промыслов и ремёсел), авангардная и экспериментальная живопись – любые композиционные решения, а также сюжетная композиция («Лучший отдых на Земле», «Мои увлечения», «Я и моя семья»).

Оценивало работы участников компетентное жюри, в состав которого вошли преподаватели филиала общественного объединения Союза художников Республики Казахстан, а также профильных высших учебных заведений страны. Задача у них была непростая – все работы, представленные на конкурсе, отличались высоким качеством, соответствием заявленной тематике и оригинальным подходом к изображению. Да и участников было немало. Всего в республиканском этапе приняли участие 136 ребят по двум возрастным категориям: 10–13 лет и 14–17 лет. До этого они успешно прошли городской и областной этапы конкурса.

Восточно-Казахстанскую область представили шесть человек. В их числе – 11-летняя воспитанница детской школы искусств «Жұлдыз» Арина Зиновьева из Усть-Каменогорска.

В школе искусств девочка занимается третий год. Однако уже не раз становилась победителем и призёром областных, республиканских и… международных конкурсов.

По словам преподавателя по изобразительному искусству (Художественное отделение) детской школы искусств «Жұлдыз» Юлии Чайко, Арина не боится экспериментировать, выражать своё авторское понимание темы. На конкурсе «Бояулар құпиясы» была представлена её работа «С подружками на батутах», выполненная в жанре «экспериментальная живопись».

По условиям конкурса необходимо было изобразить один из запомнившихся моментов жизни. Арина нарисовала себя и своих подружек, прыгающих на батуте.

– Работа художника всегда начинается с эскиза, – пояснила Юлия Чайко. – Затем ученик и преподаватель обсуждают, как лучше передать настроение будущей картины. Задача преподавателя – направить ребёнка, чтобы максимально подчеркнуть и усилить те эмоции, которые он хотел передать. При этом обязательно сохранить авторство, то детское, непосредственное отношение к миру.

Скорее всего, именно детская искренность и наивность, оригинальность и, не будет лишним сказать, уникальность работы и впечатлили компетентное жюри. Результат – ІІІ место в номинации «Палитра талантов» с вручением диплома и бумбокса.

Арина не ожидала, что окажется в числе призёров. Поэтому новость была вдвойне приятной.

Да и остальных воспитанников она заинтересовала. Ещё бы, подарки дарят не каждый день. Для ребят это стало дополнительным стимулом заниматься ещё прилежнее и пробовать свои силы в различных творческих конкурсах. Тем более, все условия для этого есть.

– В нашем регионе очень много кружков и секций, которые позволяют ребятам проявить свои творческие способности, – подчеркнула руководитель Восточно-Казахстанского научно-методического центра развития одарённости и дополнительного образования «Дарын» Гаухар Рахимжанова. – Конкурсы же – отличная площадка для оттачивания мастерства, реализации и демонстрации своего потенциала. Важна даже не сама победа, сколько участие, ведь это возможность совершенствовать навыки, а также отличный стимул для развития талантов.

Кто знает, возможно, победа или участие в одном из таких конкурсов вдохновит ребёнка связать свою жизнь с высоким искусством, и через несколько лет мы увидим афишу о проведении персональной выставки того самого юного художника…

Татьяна Кравченко

Фото предоставлено Юлией Чайко