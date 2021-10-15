Потомственный механизатор Родионов

Сергей Родионов чуть ли не с закрытыми глазами может разобрать и собрать трактор. Знает, как правильно посеять и без потерь собрать урожай. Он не верит в приметы, потому как полагается не на случай, а на опыт и умения.

Портрет передовика сельхозпроизводства Сергея Родионова почти каждый год украшает Доску почёта возле Глубоковского районного акимата. Вот уже более 20 лет механизаторская профессия зовёт его на поля ТОО «Быструшинское», которые за эти годы он изучил как свои пять пальцев.

Сергей Иванович может работать на любой сельскохозяйственной технике. С одинаковым старанием он выполняет все виды полевых работ. Весной ведёт сев пропашных культур, затем – культивацию и междурядную обработку посевов на тракторе. С началом уборочной страды пересаживается за штурвал комбайна, причём с уверенным постоянством добивается высоких показателей.

Черпая знания о труде хлебороба из примера своего родителя, Сергей Иванович с раннего детства не понаслышке знал, что такое хлеб и каким трудом он достаётся. Видел, как работает его отец, как бережно относится к технике и старался с малых лет подражать ему во всём.

– От отца, механизатора Малоубинского совхоза «Ильичевский», я узнал почти всё о тракторах. Детство прошло рядом с ним – в поле и мастерских. Было интересно, как движется эта железная махина, как её чинить – от каждого шурупчика до большой детали. Поэтому после школы у меня не стоял вопрос, кем быть. Для себя я уже тогда решил, что останусь в родном селе и буду работать в сельском хозяйстве, – рассказывает земледелец.

Новые агрегаты современных сельскохозяйственных машин юный хлебороб освоил быстро. Сразу после окончания школы без труда получил права на их управление.

В короткие дни досуга любил возиться в гараже. Перебирал детали, заранее заменяя «уставший» металл. Пройдя такой внимательный профилактический осмотр, техника никогда не подводила его в поле или на отдалённых участках.

Как оказалось, он унаследовал от своего родителя не только увлечённость техникой, но и крепкую крестьянскую жилку, которая не позволяет относиться к земле небрежно. Сергей Родионов работает на совесть, достойно продолжая дело отца.

– Технику любить нужно, по-хозяйски беречь, – говорит он. – Если к ней тяги нет, то лучше не садиться за руль трактора или штурвал комбайна – всё равно хорошо работать на них не сможешь.

Неудивительно, что любую сельхозмашину Сергей Иванович чувствует сердцем и может разобрать и собрать с закрытыми глазами, ведь в поле он круглый год. Неоднократно с помощью железного друга Родионов становился лучшим механизатором района по количеству намолоченного зерна.

Труд землепашца нелёгок. Смены по двенадцать часов от зари до зари – не каждый выдержит. Но руководство хозяйства всегда доверяет Сергею Ивановичу самые ответственные участки работы, будучи твёрдо уверенным – он не подведёт!

– Когда есть работники, которые подходят к порученному делу с энтузиазмом и выполняют всё на совесть, то и хозяйство благополучно развивается. Именно таким является механизатор Сергей Родионов, – отзывается о нём заместитель по производственной части Андрей Проходов. – В страду, как и все, он в поле с раннего утра и до позднего вечера.

Как известно, успех и достижения в труде тесно связаны со счастливой семейной жизнью. Сергей Иванович хороший семьянин, воспитывает двоих детей.

На выбор жизненного пути сына, каким бы он ни был, глава семьи смотрит с пониманием. Но всё же, надеется, что любовь к земле, труду, взращённая предыдущими поколениями, пустит в нём крепкие корни.

Бахыт Сарсембаева

Фото из личного архива С. Родионова

Глубоковский район