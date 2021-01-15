Потенциал рыбной отрасли ВКО 

Комитет рыбного хозяйства, созданный в Казахстане, призван способствовать эффективному выполнению важных задач. Это реализация программы развития рыбного хозяйства до 2030 года, увеличение объёмов выращивания рыбы и экспорта рыбной продукции.

В официальных источниках сообщается, что комитет создан правительственным постановлением в структуре Министерства экологии, геологии и природных ресурсов. Напомним, что прежде подобный комитет существовал, но в составе другого министерства – сельского хозяйства и был упразднён в 2014 году. С той поры государственную политику РК в области охраны, воспроизводства и рационального использования рыбных ресурсов проводил Комитет лесного хозяйства и животного мира в составе Министерства экологии, геологии и природных ресурсов.

СТАТУС ОТРАСЛИ

Требования времени, новые задачи, которые нужно решать в рыбном хозяйстве страны, логически подвели к необходимости воссоздания профильного комитета. Это, как отмечается, нужно для централизованной эффективной работы на самых разных уровнях важной рыбной отрасли.

Перед новым комитетом стоят задачи расширения мер государственной поддержки реализуемых программ, совершенствования законодательства, налаживания производства кормов для рыбы, кадрового обеспечения хозяйств и компаний.

Немного конкретики. За счёт принятия системных мер планируется довести объёмы выращивания рыбы до 600 тысяч тонн. Также имеются планы достигнуть показателя экспорта рыбы в 300 тысяч тонн. Предполагается, что для этого будет создано 545 новых рыбоводных хозяйств, а 323 действующих хозяйства выйдут на полную проектную мощность по производству различной рыбной продукции.

В Послании Главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана «Казахстан в новой реальности: время действий» отмечается, что заслуживает пристального внимания рыбная отрасль. Крупные проекты должны сыграть ключевую роль в качестве центрального элемента создания добавленной стоимости. А в целом же построить конкурентоспособную экономику можно лишь на базе хорошо развитого сельского хозяйства республики.

РЕЗЕРВЫ ВОСТОКА

Восточный Казахстан входит в число самых крупных регионов, где имеются благоприятные условия и большой потенциал развития как рыбоводства, так и рыболовства. Об этом разговор с заместителем руководителя Управления природных ресурсов и регулирования природопользования Восточно-Казахстанской области Арманом Есентаевым.

– Считаем, что Комитет рыбного хозяйства в стране создаётся вполне обоснованно и закономерно, – говорит Арман Есентаев. – Глава государства ставит перед нами задачу развития рыбного хозяйства, а также увеличения производства искусственно выращиваемой товарной рыбы. Поэтому создаётся отдельное ведомство, решаются многие вопросы организационного характера. Всё это потребует определённого времени, концентрации усилий, внесения поправок в соответствующие нормативно-правовые акты. Разработана республиканская концепция развития рыбной отрасли на предстоящие десять лет. Первостепенная задача нового комитета – в переходе от промыслового рыболовства к аквакультуре и усилении вопросов охраны биоресурсов.

По его словам, сейчас потребление рыбы растёт во всём мире, особенно в Китае. Поэтому для реализации потенциала Казахстана в целом и ВКО в частности нужно полностью вовлечь его в оборот. Разработана масштабная республиканская концепция. В каждой области имеется своя региональная программа. Они в полной мере взаимно увязаны и состыкованы по всем параметрам и пунктам. С 2021 года началась её непосредственная реализация с общим сроком на десять лет, вплоть до 2030 года.

– Мы разработали свою региональную программу, в течение десяти предстоящих лет планируем количество искусственно выращенной рыбы увеличить в 30 раз, – говорит Арман Есентаев. – В частности, мы ставим задачу к 2030 году ежегодно получать около 10 тысяч тонн рыбы. Именно искусственно выращенной в садках, озёрах и прудах. Если сделать расклад по видам или породам рыбы, это 8,6 тысячи тонн – лососевые, 1200 тонн –карповые, 45 тонн – осетровые.

Причём второй задачей является стабилизировать естественный промысловый лов, который используется на озере Зайсан, Иртыше. Это традиционный способ ловли рыбы. Он всегда был, есть и дальше будет применяться. В то же время нужны стабилизация, баланс между ловлей и восстановлением рыбных ресурсов. Создавать подходящие условия, чтобы рыба развивалась в естественной среде. С этой целью требуется зарыблять водоёмы, брать их под охрану. В зимнее время следить за тем, чтобы под слоем льда рыба не задохнулась от дефицита кислорода в воде. По этим направлениям будем проводить целый ряд различных комплексных мероприятий.

А теперь что касается третьей задачи. Если сумеем стабилизировать промысловый вылов, также увеличить во много раз искусственное выращивание товарной рыбы, то обеспечим ценной продукцией сначала внутренний рынок. Потом последовательно увеличим географию экспорта. И мы добьёмся бесперебойной поставки рыбного сырья на переработку, то есть на рыбзаводы. Процесс переработки будет устойчивым благодаря наличию сырьевой базы. Все рыбзаводы удастся максимально и равномерно загружать в течение непрерывного производственного процесса. Здесь полностью будет закольцована технологическая цепочка. Начиная от выращивания рыбы, её вылова, заканчивая переработкой.

ЯВНЫЕ ПЛЮСЫ

По информации Армана Есентаева, важным фактором является создание новых рабочих мест, решение проблемы занятости трудоспособного населения региона и страны. Есть примерные расчёты, сколько понадобится различных подготовленных кадров. В их числе рыбоводы, ихтиологи, егеря и так далее. К 2030 году предполагается открыть около 350–360 новых постоянных рабочих мест. Заодно в планах рыбоводов ВКО – полное насыщение продукцией внутреннего рынка. Дальше цель – экспортные поставки.

Общеизвестно, что весь мир выращивает и потребляет форель. Это именно та порода рыбы, которую научились люди повсеместно производить и употреблять в пищу. Её культивируют в промышленных объёмах. Поскольку все технологии заточены как раз под лососёвые породы – преимущественно под форель. И корма производятся, рационы питания рыб со всех точек зрения просчитаны, научно обоснованы, механизированы. Проще говоря, рыбоводы планеты хорошо набили руку. Всё это сказывается в результате на качестве и цене рыбы.

Свои достоинства имеются у других пород. Взять, к примеру, карповые и осетровые. К несомненным плюсам карпа относится неприхотливость, выращивание в более сложных условиях, при дефиците кислорода, кормов и т. д. Между тем она тоже считается хорошей рыбой, жирной. Хранится дольше, удобна для заморозки, транспортировки.

Осетровые породы также не нуждаются в излишней рекламе. Характерно, что они в скором времени прочно освоятся в Восточном Казахстане. С 2017 года в регионе реализуются пилотные проекты, в рамках которых впервые начали искусственно выращивать форель, осётра и другие породы ценных и вкусных рыб. В итоге вырисовывается ещё одна очень значимая задача по формированию культуры потребления рыбной продукции. Она богата белками и другими полезными веществами, в кухне многих стран, народов занимает заметное место.

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

В современных условиях вопросы продовольственной безопасности выходят на первый план. В Послании Главы государства чётко прописаны основные задачи агропрома. Полное обеспечение РК основными продовольственными товарами, стабильное повышение доходов миллионов сельских жителей, повышение производительности труда в два с половиной раза, увеличение экспорта продукции аграрно-промышленного комплекса страны в два раза.

В Восточном Казахстане по традиции хорошо развиты отрасли растениеводства и животноводства. Производство мяса и молока, другой сельхозпродукции обеспечивает ВКО позиции лидеров в масштабе страны уже много лет.

По мнению специалистов, вполне может о себе заявить и отрасль рыбоводства, рыболовства. Однако для этого требуются время, терпение, знания и упорный труд. Плюс инновации, инвестиции и продвинутые проекты. Как сказал заместитель руководителя Управления природных ресурсов и регулирования природопользования ВКО, важная роль отводится государственной поддержке рыбной отрасли.

– В целом работа предстоит очень сложная, которая рассчитана на долгие годы, – заключает Арман Есентаев. – Не хотелось бы забегать вперёд, делать прогнозы. Однако любая программа

предусматривает господдержку. Меры её самые разные. В виде субсидий, льготных займов, а также создания необходимой инфраструктуры. Кроме того, оказывается правовая поддержка, научное сопровождение, помощь в подготовке квалифицированных кадров.

Меир Токобаев

Фото из архива управления ПРиРП ВКО