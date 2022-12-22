Поставить дело на крыло

Для жителей так называемых трудоизбыточных областей Республики Казахстан, где отмечается высокая плотность населения и определённые проблемы с его занятостью, уже не первый год действуют различные государственные программы, по которым земляки переезжают в другие регионы, успешно адаптируются, открывают своё дело, приносящее стабильный доход.

Есть немало таких примеров в Восточном Казахстане, где наряду с благоприятными факторами для желающих заняться предпринимательством есть и другие особенности, которые в обязательном порядке необходимо принимать в расчёт. В первую очередь, это довольно суровые климатические условия, создающие большие трудности для выходцев из южных, более тёплых, даже жарких регионов республики.

Климат не помеха

Впрочем, всё это не стало для Арайлым Ташмахан и Мырза Алишера непреодолимым препятствием, когда они решили обосноваться в Усть-Каменогорске и начать семейный бизнес. Молодая супружеская чета приехала в Восточно-Казахстанскую область из Толебийского района Туркестанской области. Мы с ними встретились в конце ноября, когда свирепствовал мороз, предвещая впервые за несколько лет сложный зимний сезон.

Беседа состоялась на их рабочем месте, где пара осваивает важную нишу местного рынка, на котором востребованы услуги по приготовлению обжаренных куриных крылышек и доставке их клиентам. Вообще, всё что связано с продовольственной темой, особенно на Востоке, имеющем несомненный потенциал развития туризма, воспринимается однозначно со знаком плюс.

Это в интересах как местных жителей, так и гостей, и, конечно же, земляков, вплотную занятых этим делом. В подобных случаях, естественно, любой соотечественник будет голосовать за поддержку начинаний инициативных людей, имеющих жилку предпринимателя.

– Откровенно говоря, морозный местный климат нас не особенно пугает, потому что я уже проживала на севере Казахстана, – говорит Арайлым Ташмахан. – Вообще, моё базовое образование связано с информационными системами, одно время жила в Алматы. Теперь вместе с семьёй переехала и работаю здесь, дискомфорта и особых трудностей не испытываю. Везде можно трудиться и привыкнуть к другим условиям, если есть желание учиться, узнавать что-то новое, развиваться, находить своё место в жизни, обеспечивать достаток, будущее семьи. И тут большую роль играет помощь государства, создание условий для казахстанцев, чтобы они могли по мере сил и возможностей раскрыть свои способности, таланты.

По её информации, молодая семья с ещё маленьким ребёнком переехала в Восточно-Казахстанскую область в рамках одной из государственных программ, связанных с организацией трудовой миграции. Молодые родители по условиям программы получили единовременную помощь в размере 600 тысяч тенге из расчёта, что на каждого члена семьи предусмотрено по 200 тысяч тенге. В дальнейшем им полагается ежемесячная выплата по 76 тысяч тенге на аренду жилья в течение одного года, пока обоснуются и найдут постоянный источник доходов.

Традиции и новинки

Глава семьи Мырза Алишер по профессии – учитель физической культуры в школе, но его таланты и способности супруги выходят далеко за рамки их прежней работы. В южных регионах хорошо развита традиционная казахская кухня, кроме того, наблюдается смешение культур многих этносов, у которых свои традиции приготовления блюд, предпочтения и незаурядное кулинарное искусство. Свою роль играет и близость соседних государств, с населением которых происходит постоянный культурный обмен, в том числе, в области национальных кухонь.

В то же время в густонаселённых регионах Казахстана отмечается очень высокая конкуренция в сфере услуг, совсем другой уровень культуры обслуживания, где стараются в полной мере учитывать любой каприз покупателей или клиентов. В плане ведения дела, бизнеса, торговли жителям Восточного Казахстана есть чему поучиться.

Найти путь к сердцу гостя, туриста или отдыхающего в известных здравницах юга страны считается главной целью, и она достигается, как в известной поговорке, через их желудок. К примеру, в сёлах, городах Алматинской, Жамбылской и Туркестанской областей нередко можно на любой улице смело зайти в открытые дворы, где организованы мини-кафе, дастарханы, за которыми предложат утолить жажду, голод, оценить экзотические или домашние блюда по ценам, которые будут демократичнее, чем у нас.

Не обходится без новинок даже в самой, казалось бы, консервативной народной кухне, апробируются новые виды продуктов, исходного сырья для приготовления блюд и всевозможные специи, для производства и поставок которых заточены целых индустрии в различных странах.

По словам супругов, во многом из-за отсутствия пока высокой конкуренции в Восточном Казахстане в подобной сфере услуг они решились на переезд и открытие бизнеса. В любом случае, Арайлым и Алишер ехали на Восток не вслепую, потому как прежде уже приезжали и пробовали силы в предпринимательстве вместе с родственниками. С ними заодно осваивали новое дело, набирались опыта, а спустя почти три года решили работать самостоятельно.

– Сначала мы арендовали рабочее помещение в одной части Усть-Каменогорска, а затем по объявлению нашли другое, более подходящее, – продолжает хозяйка семейного очага. – Для приготовления куриных обжаренных крылышек используем специальные печи и оборудование, поэтому лучше, когда помещение находится не в жилом здании, чтобы не доставлять людям неудобства.

Не будем вникать во все тонкости производства продукции. Есть технология приготовления обжаренных крылышек, не обходится здесь без обязательных секретов мастерства, достижения определённого уровня и качества. Другое дело, что относительно новый вид услуг на рынке должен заявить о себе, а его энтузиасты завоевать своё место под солнцем, отвечая запросам времени и жизни.

В этом плане у современной молодёжи есть на вооружении другие инструменты, чего не было у предшественников. В первую очередь, используются социальные сети, личные аккаунты, с помощью которых продвигается продукция, а также дополнительные возможности сетевой рекламы.

Окно возможностей

Сегодня повсеместно находят активное применение услуги по доставке товара, как говорится, из рук в руки, а также практика моментального расчёта, здесь тоже есть целая линейка разных возможностей. Нет нужды заострять на этом внимание, поскольку каждый из нас пользуется ими уже автоматически, экономя драгоценное время. В незнакомом городе далеко не в диковинку использовать гаджеты для навигации, что для сферы услуг по доставке также облегчает работу и жизнь. Супружеская чета старается по возможности быть в курсе всего, что пойдёт на пользу их семейному делу, поскольку ситуация на рынке и в жизни меняется стремительно.

– Мы постепенно нарабатываем клиентуру, – говорят Арайлым и Алишер. – Продукцию готовить про запас не имеет смысла, она должна быть свежеприготовленной. От качества зависит результат нашего труда. В будущем, если всё сложится благополучно, хотели бы открыть отдельное кафе, в котором мы могли бы предлагать посетителям продукцию своего производства.

Наверное, излишне упоминать о том, что рабочий день у молодых предпринимателей ненормированный. С девяти утра начинается закупка необходимых продуктов, специй, подготовка к приготовлению. Бывает, что заказы поступают с полудня до ночи, осуществляется доставка, идёт рабочий процесс.

Когда речь заходит об отцах и детях, противоречиях между поколениями, неизбежных во все времена, нередко используется практика навешивания дежурных ярлыков, распространения избитых клише об обществе массового потребления, потребительского отношения к жизни. Глядя на наших собеседников, чьи дни заполнены трудом, необходимостью самостоятельно принимать решения, заботиться о своей семье, менять место жительства, смело браться за новое дело, идти непроторёнными тропами, остаётся только проявить чувство уважения, пожелать им успехов на очень непростой ниве предпринимательства.

Таир Сапаргалиев

Фото Тлеубека Шаяхмета