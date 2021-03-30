Последние штрихи

В Усть-Каменогорск прибыли школьные карты Oskemencard.

Это очередной этап в переходе городского общественного транспорта на электронное билетирование.

– С помощью этих карт школьники смогут оплачивать поездки в общественном транспорте города бесконтактно. В отдел образования Усть-Каменогорска передано двадцать тысяч школьных транспортных карт. Остаток в количестве 18 тысяч штук планируется передать в срок до первого апреля. Выпуск карт будет осуществляться на бесплатной основе, пополнить их можно в точках продаж, – отметили в Центре управления пассажирскими перевозками. – Отдел образования передаст их в школы, в учебных заведениях карты выдадут ученикам.

Школьные транспортные карты предназначены для детей в возрасте от 7 до 15 лет. Проезд по такой карточке даёт скидку на оплату поездки в трамваях, микроавтобусах и автобусах. Для оплаты нужно приложить её к валидатору. Школьная карта Oskemencard действительна во всех видах городского транспорта. Система автоматически определяет вид транспорта и списывает правильную сумму с учётом скидки учащегося. Эти транспортные карты анонимные, без указания личных данных. Но использовать такую карту может только её держатель, передавать карту запрещено. Контроль за их использованием будет осуществлять контрольно-ревизорная служба.

В ЦУПП отметили, что карты будут выдаваться с нулевым балансом. Для их активации необходимо произвести пополнение в точках продаж. По всем вопросам можно обратиться в call-центр по номеру 700-907 или оставить запрос на сайте Oskemencard.kz.

Дмитрий Одинцов