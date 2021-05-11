Последние штрихи

В Усть-Каменогорске готовятся к заключительному этапу введения системы электронного билетирования.

Жители областного центра продолжают получать льготные карты Oskemencard, их уже выдано более 10 тысяч. Напомним, с их помощью можно оплачивать поездки бесконтактно в общественном транспорте города.

– Большинство льготных транспортных карт выдается пенсионерам старше 70 лет. Поэтому мы просим жителей города рассказать о необходимости получения льготной карты своим родственникам, знакомым и соседям, – прокомментировал директор ЦУПП Аби Алменбетов.

Пока с помощью карт (в том числе и льготных) можно оплачивать поездки в трамваях и микроавтобусах, в ближайшее время система электронного билетирования будет доступна и в автобусах. С её запуском льготы на проезд в общественном транспорте будут предоставляться только при использовании специальной карты Oskemencard. При наличном расчёте придется оплачивать полную стоимость проезда. Система электронного билетирования предполагает сохранение всех льгот, которые на данный момент действуют в городе.

Для получения льготной карты необходимо подать заявление, приложить документ, удостоверяющий личность, и документ, подтверждающий право на льготу. По желанию можно выпустить карту с фотографией – для этого её нужно предоставить при подаче заявления.

Заявления на выдачу льготной карты принимаются по следующим адресам (за исключением льготных карт для лиц старше 70 лет): ГУ «Отдел занятости и социальных программ города Усть-Каменогорска» (проспект Шакарима, 149/10) и ТОО «Центр управления пассажирскими перевозками города Усть-Каменогорска» (улица Жибек Жолы, 3).

От лиц старше 70 лет заявления принимаются по адресам филиалов КГУ «Центр территориального управления акимата города Усть-Каменогорска»: № 1 – пр. К. Сатпаева, 36; № 2 – ул. Челюскина, 17/1; № 3 – ул. Антона Чехова, 68; № 4 – ул. Бурова, 24; № 5 – ул. Менделеева, 4; № 6 – ул. Атлантическая, 38; № 7 – ул. Добролюбова, 25; № 8 – бульвар Гагарина, 20; № 9 – ул. М. Тынышпаева, 123; № 10 – ул. Бажова, 546; № 11– ул. М. Горького, 11а, (Меновное) и ТОО «Центр управления пассажирскими перевозками города Усть-Каменогорска» – ул. Жибек Жолы, 3.

Ранее специальные льготные карты получили школьники областного центра.

Дмитрий Одинцов

Фото Ануара Тюлюбаева